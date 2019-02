Stiri pe aceeasi tema

- Laura Codruța Kovesi s-a clasat pe primul loc in urma audierii din Comisia CONT a Parlamentului European. Kovesi a obținut 12 voturi, in timp ce candidatul francez Jean-Francois Bohnert a luat doar 11 voturi.”Tocmai s-a incheiat votul in Comisia de Control Bugetar (CONT) a Parlamentului European…

- Comisiile LIBE și CONT din Parlamentul European vor vota asupra șefiei Parchetului European, pentru care candideaza și Laura Codruța Kovesi, și nu coordonatorii grupurilor politice. Comisia CONT va vota dupa audierea de marți a candidaților, iar cea LIBE miercuri dimineața, conform Mediafax.Decizia…

- Update: In fața Parlamentului European la Bruxelles a aparut un contestatar al Laurei Codruța Kovesi, o doamna cu pancarte pe care scrie ”Kovesi, procuror abuziv și mincinos”. Știrea inițiala Marți, 26 februarie, Laura Codruța Kovesi, va fi audiata in Comisia LIBE din Parlamentul European, pentru funcția…

- In perioada 18-19 februarie 2019, la Parlamentul European de la Bruxelles s-a desfașurat Conferința interparlamentara pentru stabilitate, coordonare și guvernanța economica in Uniunea Europeana. Comisia pentru buget, finanțe și banci a camerei inferioare a Parlamentului a fost reprezentata la lucrari…

- Europarlamentarul Renate Weber a declarat, sâmbata, ca va fi prezenta la Bruxelles la audierea Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european, subliniind ca aceasta este doar o etapa, decizia finala urmând sa se ia în Consiliul UE, noteaza Agerpres. ''Eu…

- "Coincidenta este felul lui Dumnezeu de a ramane anonim", spunea Albert Einstein. Nu este clar in ce masura punerea Laurei Codruta Kovesi sub urmarire penala inainte de a merge in Parlamentul European este sau nu o coincidenta, insa cu siguranta situatia fostei sefe DNA se aseamana foarte mult cu…

- Comisia de selectie a procurorului sef european, functie pentru care s-a inscris Laura Codruta Kovesi, aproape a finalizat lista scurta a candidatilor selectati. Pe ea s-ar afla si Kovesi, potrivit Europa Libera. Data limita pentru depunerea candidaturilor a fost 14 decembrie 2018. Din 30 de persoane…