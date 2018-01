De ce sunt importante povestile pentru copii. 5 beneficii pe care le ofera Iata cateva beneficii pe care le aduc povestile in viata copiilor: 1. Le stimuleaza imaginatia Fiecare poveste ofera un scenariu palpitant si descrie o atmosfera inedita, astfel ca imaginatia copiilor este stimulata. Acest lucru ii va ajuta apoi sa inteleaga lumea reala, spun specialistii. Cu cat unui copil ii este mai usor sa isi imagineze anumite lucruri, ii va fi usor sa inteleaga si ce este acela un astronaut, un actor sau un doctor. De asemenea, creativitatea ii ajuta pe copii sa se integreze mai usor in grupuri, dar si sa aiba rezultate bune la ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

