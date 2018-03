Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorii s-au sofisticat mai mult. Au o idee despre tranzactii si despre potentialele surse de finantare. De cele mai multe ori apeleaza la consultanti, mizand pe expertiza, pe retea si pe conexiunea cu diversi participanti potentiali in tranzactie, explica Ioana Mihain, partener asociat, consultanta…

- Antreprenorii au nevoie de stabilitate, iar Codul Fiscal sa nu mai fie schimbat in fiecare saptamana, a declarat, joi, Mihai Marcu, presedinte si director general al MedLife, la editia a 7-a a evenimentului Romanian Business Leaders Summit. 'Avem nevoie sa nu mai schimbe acest nenorocit de…

- "Ar trebui sa ne uitam cu mai mare atentie la studiu (studiu realizat de KPMG pentru ARB si CPBR cu privire la impactul a trei initiative legislative asupra sectorului bancar), cu totii sa se uite cu mai mare atentie la el si sa observam ca de fapt se doreste, daca ne referim la limitarea dobanzilor,…

- Productia de vin a Romaniei a ajuns anul trecut la peste 4,26 de milioane de hectolitri, in cres­tere cu circa 30% fata de anul precedent, arata calculele ZF pe baza datelor de la Ministerul Agricul­turii (MADR). Astfel, pro­ductia de vin a ajuns la cel mai inalt nivel din ultimii patru ani si revine…

- Scandal intre preotul britanic si Florin Marin, dupa ce Philip Clements s-a indragostit de un alt roman. Cei doi nu au divorțat oficial, insa fiecare dintre ei incearca sa iși refaca viața alaturi de altcineva. Florin Marin a oferit declaratii pentru Antena Stars, despre noua relatie pe care Philip…

- Un angajat din fabricile de pro­du­se din tutun a castigat anul trecut in me­die un salariu de aproape 4.400 de lei, in crestere cu doar 3,4% fata de anul pre­cedent, conform calculelor ZF pe baza da­telor Institutului National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din eco­nomie…

- Iarna anului 2017, care a dus pretul energiei la niveluri imposibil de anticipat, i-a determinat pe cei ramasi in picioare sa-si restructureze businessul si sa ia masuri de achizitii mult mai prudente. „Ne uitam la profitabilitate inainte de market share“, spune Catalin Stancu, director…

- Proiectul legislativ a trecut, insa a fost scantei la Senat. Iata argumentele pe care liberalul Iulian Dumitrescu le-a avut in incercarea de a bloca legea: " PNL nu susține aceasta inițiativa legislativa. Intrucat este inițiata de un coleg de-al nostru imi revine placerea sa explic motivele…

- Drasos Catalinoiu Gociman, care detine un complex turistic in Delta Dunarii, si Gabriel Iliescu, au investit 130.000 de euro in realizarea unei platforme de prezentare, rezervare si vanzare de sejuri in Delta Dunarii, numita ViziteazaDelta.ro, aceasta fiind prima platforma dedicata acestei…

- Noi vedem scopul final ca fiind acela de a creste sursele de aprovizionare cu gaz ale Romaniei, prin deschiderea acestui nou front spre Marea Neagra. De aceea am investit alaturi de Black Sea Oil & Gas, care e cam cel mai mic dintre jucatorii de pe Marea Neagra, dar proiectul lor este cel mai avansat.…

- Romania va avea pana in 2030 peste un milion de automobile electrice sau hibrid, potrivit lui Razvan Nicolescu, energy&resources industry leader, Deloitte, prezent la conferinta ZF Power Summit. ”Pariul meu este pe energia electrica. Pana in 2030 vom avea peste un milion de automobile electrice…

- Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au aprobat un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si de consum. "Am stabilit si s-a votat ca dobanda pentru creditele ipotecare sa nu depaseasca cu de 2,5 ori dobanda de referinta…

- Citeste si: Record la calatorii anul trecut. Romanii au cheltuit peste 3 mld. euro pe vacante in strainatate, cu 60% mai mult fata de 2016 si dublu fata de 2008 Cum vrem sa promovam turismul: Romania are 7.000 de unitati de cazare, dar cele mai multe sunt pensiuni de mici dimensiuni, care nu se ridica…

- Sumele din conturi curente au ajuns sa reprezinta 40% din totalul economiilor populatiei la banci in 2017, fata de 30% in 2016. Romanii aveau la finalul lunii decembrie a anului trecut 70,6 mld. lei (peste 15 mld. euro) in conturi curente si de economii, cu 27% peste nivelul din luna decembrie…

- Daca ne dorim sa fim producator regional, trebuie sa luam in considerare volumul imens de investitii necesare, volum care se va regasi in pret. Daca dorim ca Romania sa fie cel mai puternic producator regional, va trebui sa platim noi consumatorii pentru acest lucru, a spus Corneliu Bodea, presedintele…

- „Piata de M & A este fragmentata si cred ca tranzactii mici si medii vor continua sa se incheie in anii ce vor urma. Sunt fonduri care fac exit din Romania, dar si fonduri care tatoneaza piata pentru o intrare.” „Cresterea PIB-ului Romaniei a fost uriasa in 2017, cresterea va continua si…

- Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, aveau la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut 2,6 miliarde de euro in depozite pe termen mediu si lung deschise la bancile locale, cel mai scazut nivel din ultimul deceniu, arata datele Bancii Nationale.

- Morgan Stanley, una dintre cele mai mari si importante banci de investitii din lume, isi pregateste intrarea in Romania prin preluarea activelor imobiliare ale AEW Europe, care iese de pe piata dupa un deceniu de activitate locala, potrivit informatiilor Capital. Tranzactia se va incheia pana la finalul…

- Ponderea achizitiilor de pe mobil va ajunge si la 70% pe unele segmente, spune Mihai Patrascu. Compania Evolution Prest Systems, care administreaza evoMAG.ro, unul dintre cei mai mari zece retaileri online electro-IT din Romania, cu afaceri de 85 mil. lei in 2016 (19 mil. euro), isi va concentra…

- 40% dintre angajati ii spun managerului rar, foarte rar sau aproape niciodata de ce au nevoie pentru a-si reduce nivelul de frustrare, mai arata rezultatele studiului Patru din zece angajati din Romania initiaza rar, foarte rar sau aproape niciodata conversatii fata in fata cu managerul…

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Rulaj de tranzactionare dublu la Bucuresti fata de media anului l Indicele BET inchide in scadere cu 2,1% dupa ce la la ora 15:30 avea un minus chiar si de 4%. Analistii si brokerii de pe piata de capital din Romania con­sidera ca turbu­lentele de pe bur­sele internationale, care s-au simtit…

- Compania are patru centre de date, dintre care doua in Romania, iar celelalte in Marea Britanie si SUA. Start-up-ul Bigstep, pornit de o echipa din Romania in 2013, a reusit sa atraga in total in decurs de patru ani investitii de 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea propriei solutii…

- Asociatia ALTERNATIVE, infiintata in anul 2013 de Ioana Tanase si Mihai Pop, a deschis anul trecut un magazin online unde comercializeaza produse alternative celor de plastic, cum ar fi sacose din bumbac, periute de dinti din bambus sau saculeti pentru produse vrac. Pe langa magazinul online, asociatia…

- In 2017 s-au incheiat pe piata din Romania 153 de tranzactii, iar cele mai cautate trei domenii de catre investitori au fost productia (39 de mu­tari), real-estate-ul (30) si retailul (15). Cele trei sunt respon­sa­bile pen­tru mai bine de jumatate din numarul total de acorduri, arata calculele…

- ♦ Crearea contrapartii centrale autohtone, reinfiintarea pietei derivatelor, stimularea retailului, noi emisiuni de obligatiuni, continuarea programelor de educatie financiara ♦ Adrian Tanase va conduce BVB pentru urmatorii patru ani cruciali pentru piata de capital din Romania intrucat…

- Retailerul olandezo-belgian Mega Image a ajuns in Romania la un pas de 600 de magazine dupa ce a deschis in ianuarie trei noi unitati pe pietele traditionale Bucuresti si judetul Ilfov (comuna Berceni). Astfel, lantul de supermarketuri si magazine de proximitate a ajuns sa controleze un sfert din…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine si Porcine din Romania (ACEBOP) cere retailerilor sa isi revizuiasca preturile de la raft, dar si cele oferite producatorilor de carne. In ultima luna, preturile oferite de marile lanturi de magazine fermierilor au ajuns…

- Romania se afla printre performerii pietei de fuziuni si achizitii din regiune, inregistrand o crestere semnificativa a volumului tranzactiilor de la an la an, ajungand la peste 3,24 mld. de euro in 2017, potrivit datelor furnizate de CMS. „Romania este un exemplu de succes, cu o serie de…

- ♦ Pentru Orange directia strategica este extinderea prezentei pe piata de servicii fixe din Romania, inclusiv prin construirea unei retele fixe proprii, sau achizitia unor jucatori mai mici. Grupul francez Orange, unul dintre cei mai mari jucatori din industria de telecom din Europa, va face…

- Editura Curtea Veche, detinuta de familia Arsene, si-a crescut afacerile cu 8% anul trecut, iar pentru acest an targeteaza un plus de 15% pe fondul publicarii de noi titluri si al cresterii vanzarilor pentru titlurile deja cunoscute. „Anul trecut a fost unul in care ne-am consolidat businessul,…

- ♦ La polul opus, cu cei mai muncitori angajati, se afla Marea Britanie (cu 42,3 ore lucrate pe saptamana), Cipru (41,7 ore), Austria (41,7 ore), Grecia (41,2 ore) si Polonia sau Portugalia (cu 41,1 ore lucrate saptamanal). Angajatii din Romania lucreaza, in medie, cate 40,7 ore pe…

- Filmul Banditul Whisky, saga spargatorului de banci Attila Ambrus, prezinta o poveste de viata impresionanta, din 26 ianuarie pe marile noastre ecrane. Personajul real, nascut in Romania si emigrat in Ungaria, a fost un veritabil erou popular in Ungaria anilor 1990: un spargator de banci cu numeroase…

- Ministerul Finantelor Publice a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat…

- ♦ Proprietatile de tip agricol evaluate de Asociatia Evaluatorilor (ANEVAR) in intervalul iulie-septembrie 2017 au avut o valoare cumulata de 185 de milioane de euro. O ferma zootehnica din Romania are un pret mediu de 821.000 de euro, iar o ferma avicola costa in medie 973.000 de euro,…

- ♦ Compania de logistica Lagermax AED Romania, filiala a transportatorului austriaccu ac elasi nume, mizeaza pe afaceri de 13,5 milioane euro pentru 2017, in crestere cu 10% si are asteptari optimiste si pentru anul curent, bazandu-se pe dinamica pietei in prima luna. „Anul arata promitator,…

- ♦ Fondul de investitii este unul dintre pionierii pietei de profil din Romania, cu o istorie de peste doua decenii. Cea mai recenta mutare dateaza de anul trecut cand a vandut 30% din compania de IT romaneasca Bitdefender pentru 180 mil. euro, aceasta fiind una dintre cele mai importante tranzactii…

- Ambrus Attila, poreclit ‘Whisky Man’, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria....

- Trei sferturi dintre evaluarile realizate de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) in trimestrul al treilea al anului trecut au fost pentru apartamente in bloc, cumuland valori de aproape un miliard de euro. Valoarea medie a unui apartament evaluat in aceasta perioada…

- CITR a fost desemnata de Tribunalul Specializat Cluj drept administrator judiciar al producatorului de incaltaminte. Fabrica de incaltaminte Clujana din Cluj-Napoca, infiintata in 1911, a intrat in insolventa la propria cerere. Clujana a fost inainte de anul 1989 una dintre cele mai importante…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Dragos Corbu, un antreprenor din Bucuresti, a pus acum opt ani bazele unui business cu scaune auto, carucioare si scaune de masa pentru copii sub brandul Juju, produse fabricate in sase cen­tre de productie din China si care apoi sunt co­mercializate in Romania si in alte tari din Europa. Acum…

- Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflația se inrautațește și economia crește in unul dintre cele mai rapide ritmuri din Europa.

- ♦ Jaak Mikkel, directorul general al Coca-Cola HBC Romania, cel mai mare imbuteliator de bauturi racoritoare, spune ca investitorii sunt interesati de un cadru fiscal si juridic stabil, previzibil si transparent atunci cand aleg urmatoarea locatie pentru investitia lor. „Fara indoiala, exista…

- ♦ Pe lista de prioritati a Anei Dumitrache, co-country head pentru Romania al dezvoltatorului CTP, se numara si transformarea CTPark Bucharest West, de langa Capitala, in cel mai mare parc logistic din Europa de Est, cu peste 700.000 de metri patrati construiti. Ana Dumitrache, 41…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- Populatia si companiile au continuat sa faca depuneri la banci in noiembrie, valoarea depozitelor urcand cu 11,4% fata de perioada similara din 2016, la un total de 293 miliarde lei, potrivit datelor BNR. Cea mai mare crestere, de 14,1%, a fost inregistrata la depozitele in valuta, care…

- Indicatorul de incredere macroeconomica al CFA Romania a urcat ucat foarte usor in noiembrie, cu 0,7 puncte, dupa cinci luni consecutive de scadere, ajungand la valoarea de 44,1 puncte, analistii financiar anticipand o depreciere a leului in urmatoarele luni, transmite ...

- Lipsa materiilor prime, cresterea costurilor si dificultatea cu care firmele gasesc forta de munca pentru a lucra in fabrici pun presiune pe industria mobilei, care in prima parte a anului a cunoscut o stagnare, dupa mai multi ani cu majorari chiar si de doua cifre. „Nu este un an foarte…

- Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie din Romania, spune ca are in plan sa introduca 40 MW noi in capacitatea instalata de energie electrica si sa faca si alte investitii in retehnologizarea unor proiecte. „E important sa nu ne retragem din productie. Trebuie sa compensam lipsa…