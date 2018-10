De ce străinii sunt uimiți de nunta moroșenească Pregatita in cele mai mici amanunte si tinand cont de toate detaliile, in Maramures nunta inca se mai face dupa reguli nescrise, transmise din generatie in generatie. De la pregatirea zestrei si a costumelor si pana la alegerea „nanasilor” sau chemarea la ceremonie, nunta este un ritual spectaculos, cu traditii, obiceiuri si superstitii captivante. Pregatita […] The post De ce strainii sunt uimiți de nunta moroșeneasca appeared first on eMaramures . Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

