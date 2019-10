Aproximativ 564 de persoane au fost in spațiu pana in prezent, 65 dintre ele fiind femei. Valentina Tereșkova, o cosmonauta din Rusia, este prima femeie care a zburat in spațiul cosmic, la 16 iunie 1963. NASA a avut nevoie de 20 de ani pentru a trimite in spațiu o femeie. In 1983, Sally Ride a... Read More Post-ul De ce spațiul cosmic afecteaza diferit femeile și barbații apare prima data in TaBu .