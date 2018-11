De ce simt românii teamă și neîncredere față de Rusia lui Putin "Parerile romanilor privind mentinerea sanctiunilor SUA impotriva Rusiei sunt impartite. Aproape 30% dintre cei chestionati sunt de parere ca mentinerea acestor sanctiuni ar fi in avantajul Romaniei, iar alti 30% cred ca nu ar fi un lucru bun pentru tara. 26% considera ca mentinerea acestor sanctiuni nu este nici in avantajul, nici in dezavantajul Romaniei. De asemenea, se remarca un procent ridicat al non-raspunsurilor -18%, ceea ce indica o slaba cunoastere a subiectului", se arata in analiza facuta de INSCOP asupra datelor obtinute in sondajul de opinie. 60% dintre cetatenii chestionati au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O boala care ataca plamanii, bronhiile si tot organismul afecteaza un numar din ce in ce mai mare de romani. Daca nu scapati de tuse, respirati greu, obositi repede si raciti usor trebuie sa va adresati medicului. Fumatul si poluarea cauzeza boala care poate si ucide

- O persoana a decedat in urma ranilor suferite dupa o explozie produsa miercuri la intrarea intr-un sediu al Serviciului Federal rus de Securitate (FSB), in orasul Arhanghelsk, din nord-vestul Rusiei, au transmis autoritatile, informeaza site-ul cotidianului The Moscow Times.

- Italia nu va sprijini prelungirea sanctiunilor economice instituite de Uniunea Europeana impotriva Rusiei, a declarat miercuri la Moscova vicepremierul italian Matteo Salvini, transmite agentia Reuters. Sanctiunile impotriva Rusiei au fost initiate de UE in anul 2014, dupa ce Rusia a anexat peninsula…

- Rusia este deschisa la dialog si ar fi pregatita sa ia in considerare date si locatii pentru o posibila intalnire dintre cei doi lideri daca Washingtonul este interesat, a comunicat Ministerul. Cei doi lideri s-au intalnit ultima oara in iulie 2018, la Helsinki.

- Transmashholding, un consorțiu ruso – ungar, a castigat contractul pentru livrarea a 1.300 de vagoane de calatori in Egipt, potrivit unui anunt al producatorului rus de material rulant Transmashholding, citat de publicatia HungaryToday.hu . In valoare de peste 1 miliard de euro, acesta este cel mai…

- De la caderea capitalei bizantine Constantinopol, lupta intre a doua Roma a imparatului Constantin și cea de a treia Roma aflata la Moscova țarilor a fost și ramane unul din subiectele principale de geopolitica din interiorul bisericilor creștin ortodoxe orientale. Moscova a caștigat statutul…

- Roger Waters, basistul și cofondatorul trupei Pink Floyd, a declarat, in cadrul unui interviu ca Rusia avea dreptul sa ocupe Sevastopolul. Mai mult, s-a aratat un susținator al liderului Rusiei, Vladimir...

- Independența Republicii Moldova devine și mai vulnerabila într-un context geopolitic regional marcat de agonia imperialismului rus, agonie soldata cu ocuparea Crimeii și razboiul din estul Ucrainei. Sabia revanșei imperiale a Rusiei atârna din nou asupra Republicii Moldova. Este opinia…