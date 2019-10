Stiri pe aceeasi tema

- Moartea a 39 de cetateni chinezi descoperiti intr-un camion frigorific intr-un parc industrial din UK ramane sa fie elucidata, procurorii belgieni deschizand o investigatie pentru crima, iar premierul britanic Boris Johnson cerand aducerea in fata justitiei a celor vinovati.

- Planurile pentru Brexit ale premierului britanic, Boris Johnson, au fost dat peste cap de Parlamentul de la Londra. Deputatii nu au aprobat acordul pe care prim-ministru l-a negociat la Bruxelles cu liderii de stat si de Guvern din blocul comunitar.

- Un bebeluș a murit dupa ce a fost trimis la morga spitalului, deși era inca in viața. Medicii care au declarat moartea bebelușului risca sa fie condamnați la 20 de ani de inchisoare. Tragedia a avut loc intr-un centru medical din Atyrau, Kazahstan, potrivit Daily Mail. Bebelușul a fost declarat mort…

- Un barbat de nationalitate romana in varsta de 49 de ani a fost condamnat pe viata la inchisoare de un tribunal din Marea Britanie. Romanul a fost inchis pentru un viol, dar era recidivist, iar judecatorii l-au considerat un pericol pentru societate.

- Au aparut noi imagini cu momentul atacului cu bomba de joi, revendicat de talibani, și care a dus la moartea a cel puțin 10 persoane și ranirea altor zeci. Imaginile distribuite de mass-media locale surprind chiar momentul în care o mașina capcana explodeaza.Explozia a provocat un mare nor…

- Doua surori din Arabia Saudita au reusit sa fuga in timp ce se aflau in vacanta la Istanbul impreuna cu tatal si cea de-a doua sotie a acestuia. Asteptand sa fie primite de o alta tara, ele se ascund in Istanbul cu ajutorul unor organizatii pentru drepturile omului, dar se simt amenintate, fiind convinse…

- Fara institutii functionale, fara oameni competenti si responsabili, dreptul la viata, garantat de Constitutie si de statul roman, risca sa fie o promisiune fara fond, a scris liderul PLUS, Dacian Ciolos, sambata, pe Facebook, in contextul cazului de la Caracal. "PLUS cere ancheta si raspundere…