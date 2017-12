Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun a venit cu un cadoul substanțial pentru Simona Halep (26 de ani), numarul 1 WTA. Pentru cele doua victorii obținute la turneul demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda, sportiva din Constanța primit o suma uriașa de bani.

- Pentru cele doua victorii obținute la Hua Hin, sportiva de 26 de ani (1 WTA) din Constanța și-a mai umplut conturile cu 700.000 $. Directorul turneului, Suwat Liptapanlop, care a și fost prezent la festivitatea de premiere, a dezvaluit, la conferința de presa de dupa turneu, ca premiile totale…

- "Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta a invins-o pe letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-2, duminica, in finala mica a turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Konta (9 WTA) a incheiat conturile cu Ostapenko (7 WTA) intr-o ora si 11 minute. Britanica…

- Jucatoarea britanica de tenis Johanna Konta a invins-o pe letona Jelena Ostapenko in doua seturi, cu 6-3, 6-2, duminica, in finala mica a turneului demonstrativ World Tennis Thailand Championship, de la Hua Hin. Konta (9 WTA) a incheiat conturile cu Ostapenko (7 WTA) intr-o ora si 11 minute.…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, a declarat, duminica, dupa castigarea turneului demonstrativ de la Hua Hin , ca i s-a transmis ca, de obicei, invingatoarea competitiei thailandeze se impune apoi la Australian Open. “Sunt fericita ca am castigat ambele partide. Cineva…

- Inaintea finalei de la Hua Hin, Simona Halep , la inalțime. Romanca a raspuns duminica unei noi provocari inedite. Sportiva noastra și Karolina Pliskova au facut pereche la dublu la turneul demonstrativ de la Hua Hin! Dar pe acoperișul celei mai inalte cladiri din Hua Hin! Simona Halep , Karolina…

- Jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, a invins-o, sambata, pe letona Jelena Ostapenko, numarul 7 WTA, scor 6-1, 6-4, in semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Pliskova o va intalni in ultimul act pe Simona Halep, liderul WTA.

- Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, sâmbata, cu scorul de 6-3, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA, în semifinalele turneului demonstrativ de la Hua Hin (Thailanda). Halep a abordat serios meciul cu Konta, care a parut mai relaxata. Românca a dat dovada…

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Simona Halep a luat lecții de gatit in Thailanda. Romanca și antrenorul ei au vizitat, care se bucura de vremea calda, au vizitat un colegiu. Simona Halep – Johanna Konta, in semifinala turneului demonstrativ din Thailanda. Se joaca sambata, de la ora 13.00. Din frumoasa și calduroasa Thailanda, Simona…

- Simona Halep și-a aflat adversara din semifinala turneului demonstrativ de la Hua Hin din Thailanda. Liderul mondial WTA o va intalni pe britanica Johanna Konta, locul 9 WTA. Meciul va avea loc pe 23 decembrie 2017. Jelena Ostapenko și Karolina Pliskova se vor intalni in cealalta semifinala, iar ultimul…

- Simona Halep a declarat ca a acceptat sa joace la acest turneu care nu conteaza in circuitul WTA deoarece il considera o buna pregatire pentru startul sezonului. "Pot sa joc doua-trei meciuri inainte de startul sezonului competitional. O sa fie distractiv, nu o sa fie presiunea jocului oficial.…

- De ce nu se crede cea mai buna jucatoare de tenis din lume și unde va petrece Craciunul Simona Halep. Numarul 1 WTA a acordat un interviu pentru Canal 33. ”Nu pot sa spun acest ca sunt cea mai buna din lume, pentru ca atunci cand esti cea mai buna jucatoare a lumii trebuie sa castigi tot! Asa cum a…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan o va intalni pe elvețianca Belinda Bencic, sambata, in semifinalele turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 115.000 dolari. Bencic (20 ani, 165 WTA) a dispus, vineri, de rusoaica Vitalia Diatcenko (27 ani, 188 WTA), cu 0-6,…

- Ana Bogdan (115 WTA), cap de serie numarul 6, s-a calificat in penultimul act al turneului de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii de 125.000 de dolari. Romanca a invins-o in sferturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan (95 WTA), favorita numarul trei, scor 6-1, 6-3.

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 115.000 de dolari, dupa ce a dispus de a treia favorita, chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 6-1, 6-3. Ana Bogdan (24 ani, 115 WTA), cap de serie numarul…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, joi, grație victoriei cu 6-3, 6-1 in fața rusoaicei Veronika Kudermetova. Bogdan (24 ani, 115 WTA), cap de serie numarul șase,…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marți, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale 115.000 dolari, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-2 de thailandeza Chompoothip Jandakate. Romanca (24 ani, 115 WTA) legitimata la CSA Steaua a caștigat dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, marți, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale 115.000 dolari, dupa ce a dispus cu 6-1, 6-2 de thailandeza Chompoothip Jandakate. Românca (24 ani, 115 WTA) a câștigat…

- "E un sentiment placut ca s-a terminat, fiindca a fost ca un maraton in ultimele luni, cand s-au intamplat multe lucruri și a fost și puțina presiune", a declarat Halep. Ea a apreciat ca a jucat "mai bine" in meciul cu Svitolina decat in cel cu Caroline Wozniacki, cand a fost surclasata cu…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, care in prezent ocupa locul I in clasamentul WTA, poate sa isi piarda pozitia de lider. Karolina Pliskova, locul 3 WTA, este cea care o ameninta, dupa ce Garbine Muguruza, locul 2 WTA, a fost eliminata de la Turneul Campioanelor. Jucatoarea Garbine Muguruza, locul 2…

- Sorana Cirstea, locul 44 WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 7-5, pe jucatoarea ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, calificandu-se in sferturile de finala ale China Open. Cirstea a salvat patru mingi de set in acest meci, revenind de la 2-5 in setul secund. Victoria ei…