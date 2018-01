Stiri pe aceeasi tema

- Dana Grecu a facut aseara un anunț care a șocat pe toata lumea. Jurnalista și realizatoarea TV a anunțat ca și-a schimbat numele și ca, implicit, a divorțat. Dana Grecu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, unde aceasta i-a marturisit lui Mihai Gadea ca…

- Batalia cea mare s-a dat intre Dana Grecu și Alessandra Stoicescu. Cele doua jurnaliste de la Antena 3 au fost votate in numar foarte mare. Conform publicului DC News, realizatoarea TV a anului 2017 este Alessandra Stoicescu, cu 24,74% din voturi, urmata imediat de Dana Grecu cu 24,68%. Pe locul…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc, scrie cancan.ro. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- O cunoscuta realizatoare de emisiuni de la Antena 3 a facut miercuri un anunț ciudat. "Pe mine ma cheama Dana Chera", a spus cea cunoscuta pana atunci drept Dana Grecu. Jurnalista nu a precizat de ce folosește alt nume decat cel real...

- Anunț șocant facut de Dana Grecu in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3. Vizibil emoționata, jurnalista a marturisit ca incepand de astazi se numește Dana Chera.„Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine.…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- "Care este diferența intre Cosette Chichirau și Liviu Dragnea?", l-a intrebat jurnalista. Mugur Ciuvica a zis: "Nu pot sa raspund. Este o intrebare foarte grea. Va gandesc și va raspund la anul. Este un non-personaj. Inainte de șampanie, de Revelion, stam sa vorbim despre nimeni? Sa vorbim despre…

- Liviu Dragnea are zilele numarate in fruntea PSD! Criticat din toate parțile, cu tabere in partid care-l vor schimbat din funcția de președinte al formațiunii, Dragnea are putea fi inlocuit de o femeie. Nu de Gabriela Firea, așa cum a anunțase Catalin Ivan.Corina Crețu va veni in Romania și…

- Dana Grecu a rneunțat la emisiunile politice de la Antena 3 și s-a axat pe cele despre zodii, astre, biserica. In ajunul Craciunului, vedeta Antena 3 a povestit despre un accident grav de mașina din care a scapat cu viața.”Venind spre emisiune, am citit Acatistul Sfantului Ciprian. Am avut…

- ”Venind spre emisiune, am citit Acatistul Sfantului Ciprian. Pur și simplu mi s-a facut dor de Sfantul Ciprian. Am avut un accident intr-o zi, m-am dat peste cap cu mașina, am supraviețuit și colega mi-a spus: `Dana, du-te la Biserica Sfantului Ciprian și roaga-te, așa, doar așa`. Am citit despre…

- Militarii care au susținut sicriul, crucea și coroana Regelui Mihai au fost prezenți la Antena 3, in emisiunea ”Sinteza Zilei”. Ei au vorbit despre emoțiile care i-au copleșit la funeraliile Regelui Mihai. Dana Grecu filma emisiunea sa, dar i-a fost atrasa atenția asupra imaginii din platoul…

- "Domnule premier, domnule președinte de țara, domnilor care conduceți Romania, este un mega subiect! Nu de presa, este un mega subiect de viața", a zis Dana Grecu. Jurnalista s-a referit la problema drogurilor și dependența tinerilor. Astfel, Dana Grecu spera ca oamenii care ne conduc sa se aplece…

- Se pregatește cutremurul in politica! Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a vorbit, vineri, la Antena 3, despre presupusa implicare in dosarul Black Cube. Daniel Dragomir a afirmat ca pe lista celor de la Black Cube s-au aflat circa 20 de nume cunoscute, atat oameni de afaceri, cat si politicieni,…

- Realizatoarea emisiunii "Adevaruri ascunse" se afla in juriul concursului "1 Romania". "Am primit foarte multe mesaje de la telespectatori in care aceștia ne-au spus ca le este dor de Dana Grecu", a zis Nadina Campean. [citeste si] Dana Grecu a spus ca și ei ii este dor de oamenii…

- Emisiunea se numește ”Adevaruri de viața” și o puteți urmari de la ora 17:00 la ora 19:00. ”Sper ca duminica dupa-amiaza intre 17:00 și 19:00, sa va gasiți loc in fotoliu pentru a urmari o emisiune extrem de tranșanta, extrem de calda in același timp, cu lucruri foarte serioase, dezbatute…

- O mutare de proporții a avut loc la Antena 3! In contextul in care, vineri, 17 noiembrie, Dana Grecu a anunțat ca aceea a fost ultima zi in care emisiunea "La ordinea zilei” a aparut in format normal, șefii trustului Intact au facut o mișcare interesanta.Pentru a inlocui, in prime-time, "La…

- ”E un soi de oboseala și nevoia de a face altceva. Simt ca pot mai mult decat atat. Sunt convinsa ca o sa fac foarte bine ce o sa fac in continuare. O sa facem emisiunea `Adevaruri ascunse`, iar duminica o sa ne intalnim din nou. Cred foarte mult ce se intampla aici.”, a declarat Dana Grecu.…

- Dana Grecu a decis sa renunțe la emisiunea pe care o realiza, de luni pana vineri, la Antena 3, ”La ordinea zilei”! Jurnalista nu a vrut sa detalieze, vinerea trecuta, motivul pentru care a luat aceasta decizie neașteptata și surprinzatoare și pentru mulți dintre colegii sai.Luni seara, in…

- Dana Grecu nu va mai prezenta emisiunea pe care a avea pana acum la Antena 3. Dana Grecu, care recent a dezvaluit care a fost cea mai mare drama din viața ei , este cunoscuta publicului telespectator ca moderatoare a emisiunii „la ordinea zilei”, de la Antena 3. Dana Grecu, care este mare pasionata…

- Dana Grecu a anunțat vineri ca a fost ultima ediție, in acest format, a emisiunii ”La Ordinea Zilei”, care foarte mult timp a fost lider de audiența pe segmentul sau. Vestea i-a luat prin surprindere atat pe telespectatorii sai, cat și pe oamenii de media care au facut numeroase speculații și interpretari…

- Realizatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, este una dintre cele mai cunoscute vedete care apar pe televizoarele din Romania. Aceasta și-a facut un renume prin incisivitatea și taria cu care abordeaza subiectele.Daca pe celebra jurnalista din trustul Intact o știu toți romanii, despre soțul…

- Dana Grecu a anunțat ca renunța la emisiunea sa zilnica de la Antena 3, ”La ordinea zilei”! Jurnalista a declarat ca pornește un nou proiect.”Nu m-a dat nimeni afara de la Antena 3. Raman in continuare la Antena 3. O sa fie niște proiecte spectaculoase. Cred, in acest moment al vieții mele,…

- "Daca am fi avut site-uri care se ocupa de media facute de ziariști, nu de PR mascat sub fardul deontologiei strigate de cei care comenteaza ce nu sunt in stare sa faca, acum, deschiderile ar fi trebuit sa fie, toate, despre Dana Grecu. Pentru ca, atunci cand un realizator emblematic al unui important…

- [citeste si] "Este ultima emisiune 'La ordinea zilei' in acest format. Timp de 12 ani, cinci zile din șapte, am fost impreuna. Ne-ați primit foarte bine in casele dumneavoastra. Va marturisesc sincer ca am intrat cu mare respect in casele dumneavoastra. Din toți acești ani, nimic nu ma face…

- Dana Grecu a surprins telespectatorii Antena 3 vineri seara! Jurnalista a anunțat ca emisiunea pe care o realiza in fiecare zi lucratoare, ”La ordinea zilei”, iși schimba formatul și nu va mai avea ediții de luni pana vineri.Sursele STIRIPESURSE.RO ne-au dezvaluit ce se intampla la televiziunea…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”, conform stiripesurse.ro In aceasta emisiune,…

- "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii la statul roman: Multinationalele externalizeaza profitul, deci ce cacat de datorii sa aiba si la ce?!?!?!? Ele nu declara profit in Romania! Asta e problema. Nu ca nu-si platesc datoriile pe care nu le recunosc! O fi greu?!",…

- Contre intre realizatorii televiziunii Antena 3. In timp ce Dana Grecu era in direct, intr-un talk-show in care a fost abordata si chestiune multinationalelor, colegei ei Mircea Badea ii trimitea mesaje pe Facebook. "Mesaj pentru Dana Grecu si cei care ne arata ca multinationalele nu au datorii…

- ”Am o rugamite catre mediul de afaceri, hai sa nuanțam. Nu știu daca creșteți brutul, scadeți netul. Spuneți, ca pleaca de aici și spune ca dumneavoastra ați spus... asta, o sa iasa afara, nu v-a auzit, ca asta e `comunicatul oficial`, ca nu v-a auzit mediul de business, creșteți brutul sau nu micșorați…

- „Ies din bloc, intr-o dimineata, dau sa incui usa si aud un fosnet intre etaje. Intorc capul si vad o doamna intr-un halat albastru cu un sac urias dupa dansa. Cobora scarile. Va marturisesc sincer ca mi-a venit brusc, dar brusc sa intru in casa, pentru ca doamna era cea care facea curatenie. Asa,…

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, a intrat in conflict cu jurnalistul Moise Guran, dupa ce a facut referire in emisiunea sa de interviul pe care acesta l-a luat Laurei Codruța Kovesi, precizand ca „Europa FM s-a mutat cu tot radioul la sediul DNA”.

- Paula Chirila trece prin momente de panica in aceasta seara, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul de la Antena 1 prezentat de Dan Bittman, in care copiii celebritatilor dezvaluie secretele parintilor lor.

- "Nu sunt certat cu Liviu Dragnea. (...) Acum doua seri și domnia sa și cu alți colegi de la partid ne-a apucat aproape 1,00 noaptea lucrand pe diverse construcții bugetare și strategie de viitor de dezvoltare a țarii. Am stat impreuna; in timp ce noi eram impreuna se 'știriza' ca ne certam", a declarat…

- Victor Ponta il provoaca pe Liviu Dragnea la un duel! Unul care sa se țina in studiourile Antena 3, iar arbitru sa fie Dana Grecu. ”Liviu - daca insisti, hai, sa avem o confruntare la Dana Grecu, la Antena 3, ca sa le dau detalii, nu vrei?”, a fost mesajul fostului premier pentru cel care i-a fost…

- Victor Ponta sa hotarat sa raspunda la acuzatia ca a aprobat eliminarea unor colegi din PSD de catre DNA. Fostul premier neaga ca ar fi fost implicat in asemenea manevre si dezvaluie ca Liviu Dragnea i-a rugat personal pe Coldea si pe Kovesi sa-l scape de problemele penale. Desi a mai vorbit despre…

- "Eu am decis sa spun ceea ce gandesc cei mai multi membri si votanti ai PSD - ca Liviu Dragnea si “Cartelul de la Teldrum” au confiscat Partidul si il folosesc doar pentru puterea personala, pentru bani si protectie in fata legii / ca a abandonat toate promisiunile din Programul de Campanie si distruge…

- Dana Grecu a dezvaluit, la emisiunea La ordinea zilei, de la Antena 3, ca fostul premier Sorin Grindeanu ar urma sa câștige un salariu de 10.000 de euro pe luna, în condițiile în care va primi șefia Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM).…

- Radu Coșarca a fost prezentator al știrilor Antena 1, în anii ’90, fiind alaturi de Mona Nicolici la pupitrul Observatorului de la Antena 1. Astazi, Radu Coșarca este de nerecunoscut. El s-a retras din televiziune și acum este unul dintre cei cinci membri…

- "De la Dana Grecu aș vrea, de ziua, sa imi spuna și mie ca ma apreciaza foarte mult și ca ma iubește pentru ca tuturor invitaților sai le spune acest lucru, dar mie nu mi-a zis niciodata", a spus Mugur Ciuvica. Jurnalista s-a conformat și i-a indeplinit dorința. [citeste si] Vedeți,…

- Dana Grecu așa a fost dintotdeauna. O luptatoare. Nu a lasat niciodata garda jos. Cand avea doar cateva luni, moartea i-a dat tacoale. A rezistat cateva zeci de minute singura, in zapada, intr-o mașina rasturnata. Șoferul murise, tatal ei era ranit, mama sa leșinase. Bunicii primisera acasa o plapumioara…

- Fara sa știe, Radu Tudor a venit in platou, amintindu-i de zilele in care faceau impreuna emisiune. "S-a refacut echipa de la 'Ordinea zilei'. Doamne, ce dor imi este de tine cateodata! Zece ani ne-am mancat sufletul", a zis Dana Grecu. [citeste si] "Știi cate…

- ”Sambata, la 12 ore dupa ce am dat la Dana Grecu acele rezultate, ca promo, am primit trei telefoane, de la trei oameni independenți unul de altul, foarte influenți in țara aceasta care m-au intrebat: `De unde știi?`. Eu spun: `Ce sa știu?`. `De unde știi ca luni Tudose va incepe atacul asupra lui…

- Incep sa vina demisiile in Guvernul condus de Mihai Tudose, dupa ce premierul a anunțat ca e cazul ca mai mulți miniștri sa fie remaniați. Rovana Plumb, Viorel Ilie și Razvan Cuc iși dau demisiile in aceasta seara! Informația a fost prezentata de Dana Grecu, la Antena 3, care a citat surse pentru…

- ”E breaking news in mintea mea. Postul nu și-o asuma, nu are cum. A fost o discuție despre interese cu Codrin Ștefanescu, ca ala are interese, ala are interese, ce știi tu, ca știu eu. Și a zis moderatorul acestei emisiuni: Așa, și eu ce interese am? `Tu nu ai niciun interes!`- n.r. a spus Codrin…