In 2008, NATO era mandatata la summit-ul de la Bucuresti sa aiba un rol clar in domeniul securitatii energetice. Azi, la 11 ani de la acel moment simbolic, securitatea energetica a Europei de Est este pusa din nou la grea incercare. Ar trebui ca la Sibiu, Comisia Europeana sa primeasca un mandat ferm pentru a gasi o rezolvare rapida in negocierile dintre Naftogaz si Gazprom, pentru a evita o potentiala criza in aprovizionarea cu gaze naturale?