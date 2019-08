Stiri pe aceeasi tema

- In timpul festivalului Electric Castle, polițiștii din Cluj au intocmit 50 de dosare pentru consum și trafic de droguri in timpul festivalului. Electric Castle a fost desfașurat intre 17 și 21 iulie la Castelul Banffy, din comuna Bontida.

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost vazuta din nou tremurand miercuri in timpul unei ceremonii, al treilea incident de acest fel intr-o luna, starnind intrebari despre starea sa de sanatate, relateaza AFP si Reuters, citate de Agerpres . Acest nou episod s-a produs aproape de pranz in timpul…

- Se apropie concediul, insa nu ai, inca, niciun plan stabilit? Probabil ca este puțin cam tarziu sa iți alegi sejurul de la agențiile de turism, care au epuizat complet ofertele de tip early booking, insa soluții sunt intotdeauna. Ce ai spune daca in acest an ai renunța la resorturile de lux pentru…

- Compania Fraport, care opereaza aeroportul, recomanda pasagerilor sa ceara din timp informatii liniilor aeriene si sa verifice site-ul de internet si aplicatia pentru telefoane mobile a aeroportului pentru planificarea plecarilor si sosirilor.Durata perturbarii traficului depinde si de…

- Finlanda este singura țara din UE in care nu exista persoane fara adapost. Care este secretul ei? E simplu: oferirea de locuințe sociale oamenilor de indata ce au nevoie de ele – necondiționat. Tatu Ainesmaa implinește 32 de ani in aceasta vara, iar pentru prima data in mai mult de un deceniu are o…

- Mulți sunt atenți la reziduurile chimice frecvent intalnite in alimentele crescute cu pesticide. Daca bugetul și timpul sunt limitate, poți macar sa incerci sa sortezi alimentele de baza. Exista o varietate de motive pentru care un numar din ce in ce mai mare de consumatori aleg alimentele ecologice…

- Viceprimarul comunei Sanmartin, județul Harghita, a fost dus, joi, la audieri la Poliție, dupa ce dimineața au fost facute percheziții la locuința acestuia, in cazul Cimitirului Internațional Valea Uzului, susține UDMR Harghita, care considera ca edilul este victima unei persecuții, conform Mediafax.Citește…