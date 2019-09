De ce se tem românii când vine vorba de bani La studiu au participat peste 1000 de persoane din toata țara. 61% dintre persoane sunt casatorite, iar 25.7% sunt necasatorite. Marile temeri cand vine vorba despre banii in familie sunt: frica de a nu avea un venit sigur (30,3% dintre respondenți), frica de a nu iți putea intreține copiii (17,5% dintre respondenți) și frica de a nu avea bani la pensie (15,5% dintre respondenți). Subiectele despre care romanii ar dori sa afle mai multe sunt: investițiile (35,7%) educația financiara a copiilor (18,8%), achizițiile mari precum case, mașini sau pamanturi (10,7%) și economiile (10,7%).… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

