De ce se tem grecii de un eventual Brexit dur? Guvernul Tsipras ia deja masuri Grecia se pregateste pentru varianta unui Brexit fara acord, concentrandu-se pe masurile ce vor permite britanicilor ca continue sa viziteze si sa traiasca in aceasta tara, asa cum o fac in prezent.



Miza este una importanta, in conditiile in care Marea Britanie este a doua mare sursa de venituri in turism pentru Grecia, acesta fiind cea mai importanta industrie a sa. O intrerupere brusca in fluxul celor aproximativ trei milioane de turisti britanici care viziteaza insulele grecesti in fiecare an ar fi un soc pentru un sector ce este responsabil pentru a sasea parte din Produsul Intern… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grecia se pregateste pentru varianta unui Brexit fara acord, concentrandu-se pe masurile ce vor permite britanicilor ca continue sa viziteze si sa traiasca in aceasta tara, asa cum o fac in prezent, informeaza Bloomberg. Miza este una importanta, in conditiile in care Marea Britanie este a doua mare…

- Disputa de 27 de ani dintre Macedonia si Grecia se apropie de solutionare, odata cu votul dat, vineri, de Parlamentul de la Skopje, prin care este aprobata redenumirea tarii in Republica Macedoniei de Nord. Dintre deputati, 81 au votat in favoarea modificarii numelui, transmite Reuters.…

- Theresa May a suferit o infrangere, marti, in Parlament, cand parlamentarii care se opun iesirii din Uniunea Europeana fara un acord au castigat un vot.Aceasta infrangere (303 la 297 de voturi) inseamna ca Guvernul are nevoie de aprobarea parlamentara explicita pentru ca tara sa paraseasca UE fara…

- China a autorizat vineri, pentru prima data in istorie, importurile de orez din SUA, o decizie care, potrivit analistilor, este un semn de imbunatatire a relatiilor dintre primele doua economii ale lumii, dupa un an marcat de tensiuni si tarife vamale reciproce, informeaza Reuters. In plus,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, la inceputul sedintei de guvern, ca presedintele Klaus Iohannis a anuntat-o, la sedinta CSAT, ca va respinge propunerile avansate pentru conducerea ministerelor Dezvoltarii si Transporturilor. Amintim ca Dancila a propus ca in locul lui Paul Stanescu,…

- Luxemburghezul Marc Girardelli, o fosta legenda a skiului alpin, a provocat marti o surpriza cand a anuntat ca el detine statiunea de schi Bansko din Bulgaria, care a devenit o etapa obisnuita a Cupei Mondiale, si al carui proprietar nu a fost dezvaluit pana acum, transmite AFP. Marc Girardelli,…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Rusia va riposta la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), a avertizat luni seara presedintele Vladimir Putin. "In mod natural, decizia Statelor Unite de retragere din acest Tratat nu poate fi lasata fara un raspuns din partea noastra", a declarat…