De ce se tem de Greta Thunberg cei mai puternici oameni ai lumii?

- Discursul Gretei Thunberg de la Adunarea ONU de la New York, devenit faimos in randul oamenilor a devenit recent viral in mediul online, dupa ce a fost remixat pe ritmuri de muzica rock. Adolescenta suedeza, Greta Thunberg, ar putea intra saptamana viitoare in istorie pentru ca are șanse foarte…

- Discursul tinerei Greta Thunberg la summitul ONU de la New York despre lipsa de acțiune in privința schimbarilor climatice a devenit viral. Un alt video, cu același discurs al tinerei activiste suedeze, in varsta de 16 ani, „mixat” pe ritm heavy-metal, a devenit, de asemenea viral, a informat Business…

- Donald Trump a fost criticat și acuzat ca a ironizat-o, marti, pe Twitter, pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza de 16 ani, care a ținut un discurs inflacarat in fața liderilor lumii, la summitul ONU pentru clima. "Pare o tanara foarte fericita care priveste spre un viitor luminos si minunat. Cat de…

- Vedeta absoluta a Summitul-ui ONU de la New York a fost Greta Thunberg. Adolescenta din Suedia le-a reprosat liderilor mondiali ca planeta moare in timp ce ei viseaza la creșteri economice imaginare și nu mișca...

- Tanara militanta ecologista suedeza Greta Thunberg si miscarea tinerilor ''Fridays For Future'' (''Vineri pentru Viitor'') au primit luni premiul ''Ambasador al Constiintei'' (Ambassador of Conscience Award) din partea Amnesty International, cu cateva…

- Barca cu panze cu zero emisii de carbon care o transporta pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale si care era asteptata marti in orasul New York, urmeaza sa ajunga miercuri sau joi in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice,…

- Adolescenta suedeza, care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale, a plecat insotita de tatal sau pe 15 august la bordul acestui velier zero carbon, Malizia II, urmand sa ajunga pe continentul american pentru a participa la summitul ONU privind clima si la COP25.…

- Adolescenta suedeza Greta Thunberg a parasit miercuri portul britanic Plymouth la bordul unei ambarcatiuni cu panze, incepand o calatorie de traversare a Oceanului Atlantic pentru a participa la summitul ONU privind clima (23 septembrie, New York) si la COP25 (2-14 decembrie, Chile), precum si la…