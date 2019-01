Stiri pe aceeasi tema

- Localizate la nivelul nasului și gatului, acestea ar putea avea un efect protector impotriva virusului gripal, dupa cum releva un studiu efectuat in Statele Unite. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea Michigan din Statele Unite a identificat un grup de bacterii localizate in nas si gat,…

- Buna in orice anotimp, consumata in otet, proaspata sau coapta, sfecla rosie este considerata una dintre cele mai nutritive legume, un super-aliment cu multe beneficii pentru sanatate. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul si antioxidantii din sfecla rosie ajuta…

- Varza murata poate preveni aparitia cancerului, sustine nutritionistul bulgar Donka Baikova. Varza murata conține multe vitamine si aduce in organism bacterii producatoare de acid lactic, un probiotic natural. Singurul minus este concentrația mare de sare, astfel incat nutritionistii recomanda ca…

- In urma cu o saptamina am anuntat ca voi candida la Presedintie si ca doresc, in anul Centenar, sa fiu Presedintele tuturor Romanilor si sa terminam odata cu razboiul civil care macina Romania din Decembrie ’89 incoace. Voi fi un Presedinte mai Bun decit poate oferi Sistemul ! La momentul anuntului…

- Romania are un sistem de alertare care a primit in 2006 marele premiu est-european, dar pe care Protecția Civila nu vrea sa il folosesc. Sistemul este unul performant, care a fost realizat in decurs de mai mulți ani și ar alerta imediat populația și instituțiile in cazul unui cutremur mare, a spus pentru…

- Conform revistei Psychology Today, secreția de vitamina C ”poate elimina secreția de cortizol.” Ce se poate intampla intr-o carența de vitamina C? Cei de la Universitatea de la Maryland confirma ca, ”chiar și un deficit mic de vitamina C poate susține secreția de cortizol”. Iata cum se desfașoara…

- Varza murata este unul dintre alimentele nelipsite de peste an in bucataria romaneasca, iar gospodinele o prepara in fiecare pentru perioada rece, mai ales pentru a face sarmale. In traditia populara, varza se pune la murat intre Sfantul Dumitru si ...

- Un numar de 16.256 de proceduri de achiziție publica cu o valoare totala de 72 miliarde lei (aprox. 15,4 miliarde euro) au fost analizate in perioada 20 iunie 2017 – 30 septembrie 2018 de catre sistemul informatic PREVENT deținut de Agenția Naționala de Integritate (ANI), la un an de la lansarea acestuia.…