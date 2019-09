Stiri pe aceeasi tema

- "Dupa cum am anuntat public, CEZ are o noua strategie, aprobata de Adunarea Actionarilor, unde s-au definit directiile pe care le va urma compania noastra: dorim sa dezvoltam reteaua de distributie in Republica Ceha, iar cealalta directie este sa mentinem unitatile de generare din prezent si sa investim…

- Grupul CEZ, care detine in Romania retele de distributie de energie electrica, cel mai mare parc eolian din Europa si cateva hidrocentrale, anunta, intr-un comunicat, ca lanseaza o testare de piata cu privire la vanzarea activelor din Romania. Compania din Cehia a anuntat ca noua strategie a companiei-mama…

- CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania. Interesul confirmat in scris de catre potentialii investitori va fi urmat de o invitatie de a depune o oferta neangajanta. In Romania, CEZ vizeaza vanzarea a sapte companii si pastrarea celor cu activitati din…

- Grupul energetic ceh CEZ, unul dintre marii vanzatori de electricitate din Romania, a stabilit sfarsitul anului 2022 ca termen pentru vanzarea activelor din Romania. Directorul financiar al CEZ, Martin Novak, anunțase in iunie ca ar putea incepe procesul de vanzare la sfarșitul anului. Atunci CEZ a…

- CEZ, companie detinuta in proportie de 70% de statul ceh, ar putea da prioritate vanzarii activelor sale din Romania mai tarziu in acest an, a anuntat marti cea mai mare companie de utilitati din Europa Centrala, ca parte a programului destinat platii unor dividende speciale actionarilor, transmite…