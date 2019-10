Intrebat daca situația unui experiment de ardere in butoi, ar elucida cazul de la Caracal, medicul legist a raspuns, in direct, la Antena 3:

"Eu nu știu ce ingrediente spune spresupusul autor ca a pus in acel butoi, in afara de cadavru. In primul rand v-aș intreba, poate retoric: Smoala, care am ințeles ca a fost folosita alaturi de cartonul gudronat, se evapora? Smoala nu se evapora, și atunci este pe butoi. Orice experiment, așa cum s-a solicitat, cu un animal, se cere aviz de la protecția animalelor pentru un experiment științific. Orice experiment judiciar trebuie distrus. Nu trebuie…