De ce se razboieste lumea? The Guardian trece in revista zonele de conflict

- Politistii de imigrari din Braila au refuzat prelungirea dreptului de sedere unei tinere de 24 de ani din Ucraina, in urma constatarii casatoriei de convenienta cu un roman. Cei doi s-au cunoscut in 2017 prin intermediul unei retele de socializare.

- In fiecare zi mor bombardati, striviti de cladirile grele care cad peste umerii lor slabi, lipsiti de aparare. Si toate pentru ce? Orgoliu, putere și sete de razbunare.Un joc meschin al celor mari, in randul celor mici, in care ambitiile castiga in fata mortii.

- Sefii Parlamentelor de la Chisinau, Tbilisi si Kiev au semnat o declaratie comuna, prin care reconfirma ca vectorul european al tarilor lor reprezinta singura cale de prosperitate si securitate a cetatenilor.

- CHIȘINAU, 26 feb — Sputnik. Oamenii legii au destructurat un grup criminal specializat în trafic internațional de droguri. Polițiștii de Frontiera, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale i-au reținut pe cinci…

- In sapte zile de atacuri aeriene si de tiruri de artilerie in Ghouta de Est au fost omorati 519 civili - inclusiv peste 100 de copii - potrivit SOHR.Aceasta zona, ultimul bastion rebel de la portile Damascului, este tinta, de la 19 februarie, a unei operatiuni militare de anvergura a regimului…

- Franta si-a reafirmat luni angajamentul sau fata de acordul nuclear cu Iranul, incheiat in 2015, si implementarea sa stricta, continuand in acelasi timp discutiile cu partenerii europeni si americani cu privire la programul de actiune comun vizand acest dosar, relateaza Reuters. Parisul este preocupat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis prelungirea masurii de extindere cu inca trei luni a Urgentei de Sanatate Publica de Importanta Internationala (USPII ) in urma evaluarii cu privire la pericolul de raspandire a virusului…

- Prim-ministrul Pavel Filip efectueaza, în perioada 16-18 februarie a.c., o vizita de lucru în Bavaria, Republica Federala Germana, unde va participa la Conferința pe probleme de securitate de la Munchen. Printre subiectele discutate la conferinta se numara rolul Uniunii…

- Ahmad Khan Rahimi, autorul atacului cu bomba din New York, din 2016 , a fost condamnat la inchisoare pe viata, a decis, marti, Departamentul de Justitie al SUA, informeaya BBC. 30 de persoane au fost ranite in atacul cu bomba care a vizat zona rezidentiala newyorkeza Chelsea din Manhattan. Dispozitivul…

- Aproape 5.000 de cereri de azi au fost depuse anul trecut la structurile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI), cu 161 la suta mai multe decat in 2016, cei mai multi solicitanti de azi fiind din Irak, Siria si Afganistan, iar peste 3.600 dintre ei au beneficiat de cazare in…

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Premierul bulgar Boiko Borisov i-a acuzat pe liderii occidentali ca inventeaza tto felul de pretexte pentru a mentine Bulgaria in afara Spatiului Schengen, transmit agentiile BTA si Novinite. 'Este o mare nedreptate aici. Frontiera cel mai bine pazita este aici, miliarde sunt investite in…

- O aplicatie de fitness si sistemul ei de geolocalizare permit difuzarea publica a pozitiei militarilor americani si a aliatilor lor, date sensibile in Afganistan, in Irak si in Siria, a dezvaluit un cercetator Twitter, relateaza AFP.

- Cererile de azil in Elvetia au ajuns in 2017 la cel mai scazut nivel din ultimii opt ani, reprezentand o reducere de o treime fata de anul precedent, in timp ce sosirile din Afganistan, Siria si Irak s-au imputinat, au anuntat luni autoritatile publice de migratie, relateaza Reuters. In total, 18.088…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- Meteorologii au emis o informare meteo cod galben de viscol valabil pana vineri, la ora 15. Incepand de vineri, de la ora 1:00, pana la ora 15:00, in Crișana, Maramureș și local in Transilvania vor fi precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, in general, moderate cantitativ, iar vantul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca Organizatia Mondiala a Sanatatii[1], in urma evaluarii situației internaționale cu privire la circulația virusului polio (supravegherea circulatiei de enterovirusuri si prevenirea aparitiei cazurilor de paralizie acuta flasca), a actualizat…

- Trupele si tancurile turcesti din apropierea granitei siriene fac ultimele pregatiri pentru a-i ataca pe partenerii kurzi ai armatei americane aflati in nordul Siriei, in timp ce tensiunile dintre Ankara si Washington ating niveluri fara precedent, potrivit Rador care citeaza The Guardian .

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a afirmat marti ca Palestina ramâne cea mai importanta problema pentru lumea islamica, potrivit Press TV, relateaza agentia Xinhua. Dupa prabusirea gruparii teroriste Stat Islamic (SI) în Siria si în Irak, problema Palestinei si-a recapatat importanta…

- In ultimele zile ale anului 2017 si in primele zile din 2018, Iranul s-a confruntat cu demonstratii in cateva orase, inclusiv Teheran, la care protestatarii, fara un lider, au acuzat nemultumiri economice si politice. Stagnarea economica din Iran are legatura cu incapacitatea liderilor religiosi de…

- Amenintarea terorista din Danemarca reprezentata de jihadisti ramane grava, in pofida esecurilor inregistrate de gruparea extremista Statul Islamic (SI), a anuntat vineri politia daneza, relateaza DPA. Statul Islamic continua sa ceara sustinatorilor sai sa comita atacuri in Occident in pofida faptului…

- Reme si-a aruncat privirea pe un studiu recent conform caruia “Islanda și Norvegia sunt țarile care ofera femeilor cele mai bune condiții de trai, in timp ce in Siria și Afganistan, femeile o duc cel mai rau”. De la stirea asta si pana la intrebarea “ce le face pe femei fericite?” nu a fost decat...…

- Distrugatorul american USS Carney, una dintre cele mai performante nave de razboi ale Marinei americane, a intrat in Marea Neagra unde participa la exerciții militare. USS Carney este o nava de lupta care staționeaza la baza Statelor Unite din Rota, Spania. Acolo mai sunt alte trei distrugatoare identice,…

- În atacul asupra bazei aeriene rusești Hmeymim din Siria, care a avut loc la 31 decembrie, au fost folosite mortiere automate 2B9 Vasilek (Cornflower), calibru 82 mm, de conceptie sovietica, scrie publicatia Vestnik Mordovii, citând experți militari scrie paginaderusia.ro 2B9…

- De la instalarea noii Administratii Donald Trump la Casa Alba (21 ianuarie 2017), Orientul Mijlociu cunoaste modificari substantiale. Geopolitic si strategic, zonele de influenta si le disputa doua coalitii: Iran-Turcia-Rusia, cu serioase victorii pe teren in razboiul civil din Siria dar cu putine sanse…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca "este timpul pentru o schimbare" in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate nivelurile,…

- Consultantul in turism Traian Badulescu, in cadrul unui interviu acordat DC News, a vorbit despre un top realizat, in urma cu doi ani, de o firma internaționala. "S-au facut sondaje de opinie: ce popoare petrec cel mai mult de Revelion. Pe locul intai era Rusia, pe locul doi, Ucraina și pe…

- In anul pe care-l incheiem, copiii de pe glob au fost mai mult ca oricand ținta agresiunilor care imbraca forme neinchipuite de noi. Și ce o sa vedeți ar trebui sa ne puna pe ganduri pe toți. Nici un copil nu ar trebui sa fie chinuit.

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Infranti in Siria si Irak, jihadistii gruparii Statul Islamic se regrupeaza si se indrepta in afara Orientului Apropiat, centrul principal fiind Afganistan, a anuntat directorul serviciilor secrete ruse, FSB, Aleksandr Bortnikov.

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 12 grade Celsius in vestul Romaniei si 15 grade in sud, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. De duminica, Ajunul Craciunului, temperaturile vor incepe sa creasca usor,…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al SI de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, organizatia Stat Islamic a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator. ”Vom realiza mai multe…

- Tensiunile dintre Rusia si Occident vor ramane la cote ridicate si anul viitor, insa este foarte probabil ca Moscovei sa nu-i mai pese foarte mult de relatia sa cu Vestul, intrucat are interese in alte regiuni.

- Peste 15.700 de doctori au plecat in strainatate incepand cu anul 2007, principalele destinatii fiind Germania, Marea Britanie si Franta. Datele se desprind din cel mai recent studiu de profil care mai arata ca sistemul sanitar este deservit, la ora actuala, de 57.300 de medici, repartizati in special…

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- Organizatia terorista Stat Islamic a amenintat, joi, ca va comite atacuri pe teritoriul Statelor Unite ca raspuns la decizia Administratiei Donald Trump privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza site-ul agentiei Reuters. Anuntul a fost facut prin intermediul…

- Ministrul iranian al informațiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marți ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-și creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agenția EFE. 'Dupa înfrângerile suferite în…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Un accident de circulatie care ar fi putut avea urmari grave s-a petrecut pe o sosea din vestul tarii, in seara zilei de sambata, in jurul orei 18. Conducatorul unui VW Golf, care circula pe soseaua Arad – Moneasa, din direcția Ineu, la ieșirea din localitatea Șiria, pe o ninsoare abundenta, a pierdut…

- În Palestina are loc astazi o greva generala în cadrul careia se vor uni principalele forțe politice locale: mișcarile Fatah și Hamas. Iranul, Iordania, Siria, Arabia Saudita considera ca SUA lezeaza drepturile palestinienilor și încalca rezoluția Consiliului de Securitate al ONU…