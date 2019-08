Stiri pe aceeasi tema

- Meghan Markle si Printul Harry au facut botezul! Cele mai frumoase imagini! Sambata a fost o zi extrem de importanta pentru Familia Regala! Meghan Markle si Printul Harry l-au botezat pe micutul Archie. Bebelusul a fost crestinat in cadrul unei ceremonii private ce s-a desfasurat la capela St. George…

- Bucurie mare pentru fanii lui Meghan Markle si ai Printului Harry. Cei doi isi boteaza astazi baietelul. Evenimentul nu se anunta, insa, unul cu mare fast, iar foarte multe detalii cu privire la organizarea botezului au fost tinute secrete. La fel si identitatea nasilor.

- Ceremonia va avea loc in capela privata din interiorul castelului, si nu in Capela St. George unde printul Harry s-a casatorit anul trecut cu fosta actrita Meghan Markle. In traditia familiei regale britanice, copii au cel putin sase nasi, de regula, rude si prieteni apropiati ai parintilor,…

- A parasit productia serialului Suits atunci cand si-a oficializat relatia cu Printul Harry, insa nu a fost uitata! Meghan Markle apare in trailerul ultimului sezon al serialului american, acolo unde forma un cuplu alaturi de personajul Mike Ross, interpretat de Patrick J. Adams.

- Intr-un interviu acordat de Donald Trump jurnalistului Piers Morgan, președintele SUA a fost intrebat despre cum i s-au parut membrii familiei regale in timpul vizitei pe care a efectuat-o in Marea Britanie. Donald Trump a insistat ca a fost "OK" ca Ducesa de Sussex sa faca in trecut comentarii despre…

- Pe 9 ianuarie 2019, Splash News and Picture Agency a inchiriat un elicopter pentru a face fotografii si a filma ferma Cotswolds din Oxfordshire, locuinta privata a printului Harry si a sotiei sale Meghan Markle.