Stiri pe aceeasi tema

- La 348 de ani de cand moastele Cuvioasei Parascheva ajungeau la Iasi, aduse de domnitorul Vasile Lupu din Constantinopol, in capitala Moldovei, un musulman din Istanbul vine sa ii multumeasca Sfintei. Mustafa este profesor de istorie si de patru ani, in fiecare octombrie se aseaza la rand sa ajunga…

- In fiecare an, pe data de 14 octombrie, Biserica ortodoxa o praznuiește pe Sfanta Parascheva. Este cinstita in Moldova, deoarece de peste 350 de ani moaștele ei se gasesc la Iași. Mai jos iți spunem viața Cuvioasei, dar și cine a fost Maica Parascheva. Sfanta Parascheva - simbol al unitații Ortodoxiei…

- Evenimentul expozitional este organizat de Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi - Muzeul de Istorie a Moldovei, in parteneriat cu Muzeul Celui de-al Doilea Razboi Mondial, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polone si Institutul Polonez din Bucuresti. Fotografiile vor putea fi vazute pana…

- Evenimentul, aflat in acest an la a treia editie, este organizat impreuna cu societatile studentesti care activeaza in cadrul UMF Iasi, si presupune ca studentii din primul an, atat cei romani, cat si cei de la liniile de predare in engleza si franceza, sa primeasca informatii despre tururile pregatite…

- Scopul e de a promova tradițiile legate de sarbatoarea Marțișorului, relateaza banatulazi.ro. Romania are, insa, aceasta obligație inca din 2017, cand Martisorul a intrat pe lista selecta a patrimoniului imaterial UNESCO. Citeste si Zilele norocoase ale lunii Septembrie 2019 in Zodiacul Chinezesc.…

- Peste 16.300 de persoane au luat parte, in primele sapte luni ale anului, la programele de formare profesionala, organizate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In aceasta perioada au fost organizate 684 de...

- Premierul și președintele PSD, Viorica Dancila, a fost surprinsa deplasandu-se cu elicopterul in zona Moldovei. Cand a fost intrebata despre acest subiect, Dancila a spus ca a elicopterul a fost platit din banii partidului. Deputatul USR, Claudiu Nasui, arata ca ”banii de la partid” provin, de fapt,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o noua avertizare nowcasting cod galben de averse si vijelii valabile in localitati din judete situate in zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora 17:00, in judetele Botosani, Suceava (inclusiv in zona de munte la peste 1.800 metri…