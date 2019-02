De ce se inchid fabricile in Romania. HanesBrands: Productia in scadere, cresterea salariala si deficitul de forta de munca au redus competitivitatea

Stiri pe aceeasi tema

- Inca o fabrica din Romania si-a inchis recent portile, preferand concedierea angajatilor, desi avea afaceri infloritoare, de peste 200 milioane de lei, din care peste 7 milioane de lei au fost profit. Potrivit newsAr.ro mai multe companii mari din zonele industriale (Arad si Curtici) au de gand sa-si…

- Patru barbati din Arad au fost prinsi in flagrant de politisti in timp ce schimbau burlanele unei case fara a avea acordul proprietarului, pe care ar fi intentionat ca, in urma ”lucrarii”, sa il constranga sa le plateasca cateva mii de lei, ei fiind cercetati pentru

- Mai multe firme mari din zonele industriale (Arad si Curtici) isi inchid portile sau isi muta liniile de productie in Ungaria sau Macedonia, a dezvaluit o ... The post Apocalipsa multinaționalelor din vestul țarii: Fabricile se inchid sau se muta in alte tari! Mii de oameni vor ramane șomeri appeared…

- "Astazi adoptam proiectul de buget pentru anul 2019. Proiectul a fost intens dezbatut și in constituirea lui am avut in vedere susținerea a trei piloni principali: sanatatea, educația și investițiile publice. De asemenea, am luat in calcul alocari bugetare care vor onora obligațiile asumate de Romania…

- Guvernul a aprobat, un contingent de 20.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in 2019, in crestere cu 5.000 fata de anul trecut, informeaza un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS). "Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, proiectul de Hotarare privind stabilirea…

- "Creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile in infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile in educație (2 miliarde lei), investițiile in aparatura medicala (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri…

- Cresterea economica va deveni treptat insuficienta pentru foarte multe companii din mai multe tari din cauza cresterii costurilor de productie, a (re)finantarii si a provocarilor structurale, considera Euler Hermes intr-un amplu raport asupra insolventelor la nivel global.

- Senatorul liberal Iancu Carocata sustine ca, desi PSD si ALDE nu au intocmit inca bugetul pe 2019, Romania a intrat in noul an cu un deficit de 5%, peste pragul limita acceptat de 3%.Mai mult, senatorul vorbeste despre o "militie economica" in care a fost transformat ANAF pentru a putea crestere…