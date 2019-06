De ce se implica compania Veolia Romania in sistemul dual de invatamant?

Stiri pe aceeasi tema

- Legea prevede ca institutiile de invatamant superior de stat pot aloca fonduri pentru cluburile sportive universitare si pot pune la dispozitia acestora baza materiala a universitatii, in mod gratuit. De asemenea, cluburile sportive universitare pot pune baza materiala proprie la dispozitia universitatilor,…

- Vești proaste pentru mulți utilizatori WhatsApp. Compania a anunțat ca aplicația nu va mai funcționa pe o anumita categorie de smartphone-uri. WhatsApp a anunțat ca aplicația nu va mai funcționa pe smartphone-urile care folosesc un sistem de operare dezvoltat de Windows, incepand din luna…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41 2018 pentru modificarea si completarea Legii cadru nr. 153 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice PL x 422 03.09.2018 .Actul normativ mai…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Vitol Bitumen Investments BV din Olanda preia companiile Valt BV, Olanda, si Sargeant Marine Bitumen SRL, informeaza Agerpres.Citește și: Anunț IMPORTANT pentru clienții BCR - Sistemul de carduri va fi oprit, iar cardurile nu vor putea…

- Ministerul de Interne anunța ca la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, in sesiunea iulie-august 2019, vor fi organizate concursuri de admitere pentru toate specializarile, iar recrutarea candidaților va incepe in luna aprilie. La Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, in sesiunea…

- Dezamagita de sistemul de invatamant din Romania, tanara profesoara Mona Serban (38 de ani) a infiintat acum opt ani la Pitesti un centru de invatare a limbilor straine in care rolul principal ii revine educatiei interactive si nu memorarii mecanice, asa cum se intampla de multe ori in institutiile…

- Aproape in fiecare zi, intentii de a modifica ceva in sistemul romanesc de educatie ocupa o parte din agenda publica. Fie ca anunturile sunt facute de catre ministrul Educatiei, fie ca figureaza in diferite proiecte ale unor parlamentari, au menirea, spun expertii, sa produca multa confuzie in randul…