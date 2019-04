Stiri pe aceeasi tema

- Invitat la "Lumea nevazuta", emisiune difuzata astazi, incepand cu ora 13.00, la Antena Stars, dr. Ovidiu Dragos Argesanu, parapsiholog si scriitor, vorbeste despre boala sufletului si despre cum poate fi vindecata aceasta.

- Iuliana Luciu va aparea din nou la TV in calitatea de asistenta. Ea va avea emisiune alaturi de Andrei Ștefanescu. Incepand de duminica, 28 aprilie, telespectatorii o pot urmari pe Iuliana Luciu la Antena Stars, alaturi de Andrei Stefanescu in emisiunea "Ghiceste vedeta". Iuliana Luciu va fi asistenta…

- Leonardo da Vinci, de la a carui moarte se vor implini 500 de ani pe 2 mai, a fost prin excelenta "Omul Renasterii", un artist si un inventator de geniu, cu o personalitate complexa, ale carui idei si creatii au schimbat lumea in care traim. "Mona Lisa", "Cina cea de Taina", primul aparat…

- Dupa moartea Zinei Dumitrescu, Oana Turcu a facut dezvaluiri uimitoare. Prezentatoarea tv a spus ca fiul creatoarei de moda a vizitat-o, dar nu pentru a se interesa de starea sa, ci pentru a obtine niste semnaturi din partea mamei sale. „Sunt socanta, am sperat ca o sa fie bine. Am vazut-o cu putin…

- Adi de la Valcea s-a facut cunoscut prin talentul sau si prin cantarile pe care le facea la nunti, inca de cand era doar un copil. In primii ani de viata era sarac, iar mama lui vindea malai. Numai asa a reusit sa ii cumpere prima chitara. Invitat la emisiunea “Necenzurat”, de la Antena Stars, Adi de…

- Liderii PSD și ALDE s-au reunit, miercuri dupa-amiaza, departe de ochii presei, intr-o ședința de coaliție pe fondul discuțiilor privind modificarea OUG 114, un subiect care a provocat replici intre partenerii de guvernare.„Ne-am intalnit aseara, da, va confirm, am avut o intalnire cu colegii…

- Deși este un subiect dureros pe care a evitat sa il dezbata de-alungul anilor, Mirabela Dauer a acceptat, in cele din urma, sa vorbeasca despre fiul sau, in cadrul emisiunii "Refresh by Oana Turcu" de la Antena Stars. "Ti-am zis, nu sunt suparata, ca nu ii obliga nimeni. Nu, deci eu mi-am stert tot…