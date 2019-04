Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Botezatu a vorbit pentru prima data despre relația pe care o are cu fiul regretatei creatoare de moda, Catalin Negreanu, in urma cu cațiva ani, atunci cand barbatul a decis sa iși duca mama la azilul de batrani. In urma cu mai multi ani, Catalin Botezatu a vorbit la „Acces Direct" despre cum…

- Catalin Botezatu a fost unul dintre cei mai apropiati oameni din viata Zinei Dumitrescu, iar creatoarea de moda l-a iubit mereu ca pe propriul copil. Multi au si insinuat faptul ca intre Catalin Botezatu si Catalin Negreanu ar fi o relatie cu scantei.

- Sambata. 30 martie, trupul neinsuflețit al Zinei Dumitrescu a fost incinerat, iar mai multe personalitați din lumea modei au fost alaturi de fiul creatoarei de moda, in aceasta zi trista. Catalin Botezatu a fost foarte afectat de moartea Zinei Dumitrescu, cea care l-a format profesional pe designer.…

- Marina Almașan, care a colaborat foarte mulți ani cu Zina Dumitrescu la diverse emisiuni pe care le-a prezentat la TVR, a scos la iveala amanunte mai puțin știute despre fiul creatoarei de moda și despre cum se comporta acesta cu Catalin Botezatu, cel despre care mama Zina spunea adesea ca e cel de-al…

- Celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu s-a stins din viața la varsta de 82, in centrul de ingrijire unde era internata. Deși medicii au intervenit de urgența, aceasta n-a mai putut fi salvata.

- Creatorul de moda Catalin Botezatu a reacționat la scurt timp dupa vestea ca marea creatoare de moda Zina Dumitrescu a murit. Aceasta și-a petrecut ultimele zile din viața intr-un azi, fiind cuprinsa de depresie din cauza singuratații.Citește și: Ioan Mircea Pașcu, informație IN PREMIERA,…

- Catalin Botezatu este distrus de durere! Vestea ca Zina Dumitrescu a murit l-a lasat fara cuvinte. In direct la Antena Stars, cunoscutul designer a izbucnit in lacrimi si cu greu si-a adunat vorbele.

- "Am chemat salvarea din aceleași motive ca și pana acum. Zina nu s-a simțit bine, nu mai are chef de nimic, e foarte slabita. A refuzat sa mearga la spital și nu a vrut sa auda de o eventuala internare", a declarat Ion Cassian, directorul casei de batrani unde celebra creatoare de moda iși are caminul…