Procurorii DIICOT nu au competenta sa instrumenteze dosare de omor. O spune chiar legea de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism. Procurorii DIICOT sunt specializati pe crima organizata. Investigheaza retele de trafic si prind teroristi. Dosarul de la Caracal e o exceptie. Pe 31 iulie, in prima conferința de presa organizata pentru cazul de la Caracal, l-am intrebat pe procurorul-sef Felix Banila daca DIICOT are competenta sa instrumenteze acest dosar, avand in vedere ca Gheorghe Dinca e acuzat, in primul rand, de omor calificat.…