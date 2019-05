De ce sa stai ore in sir la coada pentru un vot? "Miza era prea mare, ca sa nu fac tot ce pot! Sunt multumita de mine si mandra de cei din jur"

Ruxandra Boga a stat aproape 6 ore la coada ca sa poata vota, duminica, la o sectie din Elvetia. "Am considerat ca miza este prea mare ca sa nu fac tot ce pot sa votez", ne-a explicat Ruxandra, cand am intrebat-o de ce n-a plecat acasa, sa-si vada de treburile ei, atunci cand a observat ce se intampla.



Votul in sine nu a durat mai mult de 4 minute, insa asta doar dupa ce comisia a mobilizat voluntari dintre romanii care stateau la coada pentru ca lucrurile sa se miste mai repede, ne-a povestit ea.



Ruxandra a plecat din Romania in noiembrie 2017 si lucreaza ca Support Engineer…