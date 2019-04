Stiri pe aceeasi tema

- Ai nevoie de o jumatate de kilogram de miere, o jumatate de kilogram de nuci pisate si de sucul de la o jumatate de lamaie, scrie realitatea.net. Ingredientele se amesteca bine, dupa care se depoziteaza intr un borcan care se inchide ermetic. Pentru tratarea anemiei se ia cate o lingurita din acest…

- Prabușirea lui Dinamo e uimitoare, doar galben-albaștrii din Turcia au picat mai jos, dintre toate formațiile de mare tradiție de pe continent. Doar ca la Fener nu s-a așezat praful in vitrina ca in Ștefan cel Mare, clubul a mai caștigat doua titluri din 2007 incoace, de cand bucureștenii au luat-o…

- Spirulina este o alga in forma de spirala bogata in substante nutritive, descoperita in lacurile naturale alcaline din America de Sud si Africa. Timp de secole acasta planta a reprezentat o parte importanta a regimului alimentar al multor comunitati. Din 1970, spirulina a fost din ce in ce mai mult…

- Este nutritiva, energizanta, remineralizanta, tonifianta si creste rezistenta in fata bolilor. Vorbim despre varza, o leguma cu foarte multe beneficii pentru sanatate, in functie de sortiment. De exemplu, varza alba este puternic hidratanta, in timp ce varza creata previne guta si gastrita. Aceasta…

- O noua formațiune stancoasa interesanta a fost descoperita și fotografiata de un ranger al Parcului Natural Apuseni. Este vorba de o stanca situata in teritoriul parcului care are forma aproape perfecta a capului unui barbat, din profil. Ochii, nasul, gura, barba și gatul se pot observa destul de bine.…

- Tot mai multe femei incep sa renunte la magazinele de cosmetice in favoarea pet-shopurilor si a farmaciilor veterinare. Motivul? Samponul de cal, un produs destinat uzului veterinar, dar pe care tot mai multe femei incep sa-l includa in ritualul lor de infrumusetare, scrie realitatea.netLaudat…

- Falsificarea permisului de conducere a constituit motiv din care un cetațean roman va fi cercetat penal.Ieri, 13 ianuarie, la intrarea in țara in punctul de trecere Lipcani-Radauți-Prut soferul unei masini cu numere inmatriculate in Romania a prezentat toate documentele necesare

- Un hot din Brazilia a simtit pe propria piele ca incercarea de a fura telefonul unei campioane de arte martiale mixte (MMA), poreclita "Femeia de fier", nu este deloc o idee buna, relateaza AFP. Polyana Vianna, ...