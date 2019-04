Stiri pe aceeasi tema

- Lorena Balaci este o femeie puternica si a dovedit asta de fiecare data cand viata a ingenuncheat-o. Lorena Balaci a trecut prin multe, divort, tradari, dezamagiri, insa cea mai mare pierdere este moartea tatalui sau, Ilie Balaci.

- Andreea Raicu are un sfat important pentru toate femeile care isi doresc sa fie mereu independente si hotarate. Cunoscuta vedeta vrea ca acestea sa inteleaga unele lucruri, pe care ea le-a constientizat destul de greu.

- Nu uita ca in ochii tai se naste duiosia, se oglindesc minunile lumii, in ei zburda bucuria, clocotesc lacrimi de dor și de tristețe și tot in lumina lor se țese fericirea. In pantecul tau crește viața, in bratele tale armonia, pe picioarele tale se leagana copilaria iar in parul tau se cern…

- Deea si Dinu Maxer au, astazi, parte de una dintre cele mai frumoase zile din viata lor. Baietelul lor, Andreas, implineste opt anisori, iar cei doi parinti vor sa-i puna la cale o super petrecere.

- ”Eu sper ca anul acesta sa punem la PRO Romania oameni care chiar sunt valoroși. Voi fi pe primul loc, pentru ca, in continuare avem aceasta problema de transferare a notorietații. Inca in țara oamenii știu ca sunt la PSD, și atunci voi fi pe primul loc și raman in Parlamentul Romaniei. Corina Crețu…

- Octavia Geamanu și Marian Ionescu implinesc astazi 4 ani de cand au devenit un cuplu cu acte in regula. Cei doi s-au casatorit in mare secret la Galați, pe data de 31 ianuarie 2015 și au impreuna un baiețel in varsta de 3 anișori, pe nume Andrei. Octavia Geamanu și Marian Ionescu nu s-au indragostit…

- Michael Flatley, fondatorul „Lord of the Dance”, a vorbit pentru prima data despre melanomul de cancer ce i-a fost descoperit in anul 2003, diagnostic care aproape i-a incheiat cariera. Acum, Flatley, in varsta de 57 ani, a afirmat ca aceasta lupta cu cancerul i-a schimbat viața. „Nu voi uita niciodata.…