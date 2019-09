Stiri pe aceeasi tema

- Gospodariile conduse de someri si agricultori au cele mai mari probleme in achizitionarea de bunuri de folosinta indelungata, lipsa resurselor financiare facand ca masina de spalat rufe sa nu existe in dotarea a 27,3% dintre gospodariile de agricultori, conform datelor publicate de Institutul National…

- Cum scoți rufele "calcate" direct din mașina de spalat. Trucul minune care-ți ușureaza munca. Acest truc te va ajuta sa scapi de bataile de cap pe care ți le da calcatul hainelor. Acest truc te va salva.

- Dorian Popa a marturisit, inainte de premiera serialului „Sacrificiul”, ca de cațiva ani nu iși mai dorește „viața personala”, ci doar munca. Artistul a dezvaluit și ce face ca sa scape de stres și emoții negative.

- "Masinile au acel sistem manual de blocare a usilor, pentru protectia copiilor, care poate fi sub forma unui buton din plastic, relativ fragil, care are scopul sa impiedice copilul sa deschida usa. Se poate analiza daca acel buton a fost utilizat de multe ori sau de putine ori. Daca portierele erau…

- Tuturor ni s-a intamplat ca hainele preferate sa se decoloreze. Piperul negru reprezinta cea mai ieftina solutie pentru ca hainele tale sa-si pastreze culoare, chiar si dupa mai multe spalari.

- Vladimir Voronin critica decizia Guvernului de a accepta condițiile Fondului Monetar Internațional pentru a obține sprijin financiar. Liderul PCRM spune ca guvernarea comunista „supraviețuit fara acest fond monetar”.

- Un barbat de 60 de ani si-a pierdut viata in timp ce incerca sa spele rufe la masina de spalat. Barbatul, originar din Teaca, Bistrita-Nasaud, a fost gasit in stop cardio-respirator, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.

- De exemplu, știai ca pierzi circa trei saptamâni pe an spalând vase? Câte alte lucruri mai utile, mai placute și mai distractive nu ai putea face în acest timp? Mașina de spalat vase îți ofera, iata, trei saptamâni în plus pe an, pentru tot ceea ce vrei tu.…