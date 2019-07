De ce sa iti faci plinul la masina in oras si sa nu alimentezi la benzinariile de pe Autostrada Soarelui

Stiri pe aceeasi tema

- Soferii care pleaca din Bucuresti spre statiunile de pe litoral vor gasi la benzinariile de pe Autostrada Soarelui carburanti mai scumpi decat in orase, iar diferenta pentru un plin depaseste 10 lei, potrivit preturilor analizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preturilor pentru Carburanti, aplicatie…

- Astfel, in acest weekend, la statiile Petrom de pe A2, benzina standard costa 5,81 lei pe litru, iar motorina standard, 5,78 lei pe litru. In benzinariile OMV, carburantii sunt si mai scumpi: 5,86 lei la benzina si 5,85 lei la motorina. Intr-o benzinarie Petrom din Capitala, respectiv cea de la Nicolae…

- Soferii care pleaca din Bucuresti spre statiunile de pe litoral vor gasi la benzinariile de pe Autostrada Soarelui carburanti mai scumpi decat in orase, iar diferenta pentru un plin depaseste 10 lei, potrivit preturilor analizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preturilor pentru Carburanti, aplicatie…

- Soferii care pleaca din Bucuresti spre statiunile de pe litoral vor gasi la benzinariile de pe Autostrada Soarelui carburanti mai scumpi decat in orase, iar diferenta pentru un plin depaseste 10 lei, potrivit preturilor analizate de AGERPRES cu ajutorul Monitorului Preturilor pentru Carburanti, aplicatie…

- Prizonieri in masini. Este frustrarea pe care o resimt, zi de zi, cei care locuiesc in Bucuresti si care au ajuns sa faca in medie trei sferturi de ora - pana la serviciu, potrivit unui studiu recent, scrie ProTV . Cum transportul in comun nu este bine pus la punct, aproape jumatate merg cu masina,…

- Relatarea unui șofer, care atrage atenția ca a fost la un pas sa fie jefuit pe Autostrada A1 Sibiu–Deva a devenit virala pe Facebook, unde și alți șoferi au scris mesaje prin care arata ca au fost in aceeași situație. Reprezentanții Poliției Sibiu și cei ai Poliției Hunedoara spun insa ca nu au primit…

- Un accident mai puțin obișnuit a avut loc noaptea trecuta pe Austrada Soarelui pe sensul de mers de la Constanța la București. Trei porci mistreți au ieșit in calea unei mașini care circula regulamentar. Mașina a lovit in plin unul sau mai multe dintre animale și a suferit pagube semnificative. Femeia…

- Conducerea Direcției Regionale de Drumuri și Poduri a demarat o ampla campanie de colectare a deșeuriloe aruncate de marginea drumurilor naționale și autostrazilor. Angajații DRDP București au montat pe DN7 – județul Argeș mai multe bannere de atenționare pentru șoferi. Vrei sa nu fii amendat? Pastreaza…