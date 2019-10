Stiri pe aceeasi tema

- Rezultat halucinant la Cupa Mondiala de rugby 2019. Gazda Japonia a invins Irlanda, formație care a inceput competiția de pe locul 1 in clasamentul World Rugby (peste Noua Zeelanda, liderul ultimului deceniu). 19-12 a fost scorul final. Rezultatul e cu atat mai șocant cu cat in rugby surprizele sunt…

- Presedintele PSD Timis, Calin Dobra, este convins ca partidul va obtine, prin candidatul sau la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, un rezultat superior celui de la scrutinul europarlamentar din 26 mai. The post Calin Dobra: „Eu cred ca rezultatul din 26 mai ne-a trezit pe toti” appeared first…

- Pirelli a fost confirmat lider mondial pentru sustenabilitate in sectorul Automobilelor si Componentelor de catre Indexul de Sustenabilitate Dow Jones la nivel global si european. Rezultatul vine in urma evaluarii realizata de catre indici, desfasurata anual de catre RobecoSam si S&P Dow Jones. Noua…

- Oamenii de stiinta sugereaza ca ar putea sa inverseze procesul de îmbatrânire, conform unui nou studiu. Voluntarilor la studiu le-a fost dat un cocktail de substante timp de un an. Rezultatul a fost unul complet neasteptat – ceasul lor biologic a mers înapoi. Citește…

- Pe durata intregii sarcini, in organismul viitoarei mame se produc o serie de schimbari, pur fiziologice, datorita dezvoltarii fatului. Mai jos iți spunem ce inseamna sarcina pe saptamani, de la saptamana 1 pana la saptamana 40. Care sunt etapele unei sarcini și cum trebuie sa se pregateasca viitoarea…

- Valeriu Șuhan, fost ofițer de poliție judiciara, a declarat pentru MEDIAFAX ca rezultatul INML nu aduce clarificari in privința cazului Caracal și starea de incertitudine persista deoarece niciuna dintre ipotezele de lucru nu este nici confirmata, nici infirmata. Șuhan nu exclude o a treia victima.„Din…

- Start dezastruos de sezon pentru FCSB in Liga 1. Dupa 4 etape, echipa finanțata de Gigi Becali, 61 de ani, se afla pe locul 9, la șase puncte in urma liderului FC Viitorul. La Giurgiu, cu Astra, scor 1-2, FCSB a ”bifat”, luni, a treia infrangere consecutiva intr-o saptamana, dupa 0-2 ”acasa” cu FC Botoșani…

- Dupa cum se pare intreaga campanie electorala se va desfasura in jurul tragicelor evenimente de la Caracal. NU se poate vorbi despre siguranta cetateanului decat in relatie cu institutiile responsabile pentru siguranta cetateanului. Politia, organele de ordine cum li se spune, vor fi in centrul atentiei,…