De ce sa dai un city break pe un county break la Mures: topul obiectivelor turistice

- Lacul Colibita este in centrul unuia dintre cele mai mari proiecte de reabilitare din Transilvania. 27 de milioane de euro va costa prelungirea vietii barajului cu inca 100 de ani. Golirea lacului se poate desfasura doar in perioada septembrie-martie, pentru a proteja bio-diversitatea si pestii.

- Consiliul Judetean Brasov va investi 22 mil. euro in realizarea terminalului de pasageri al viitorului aeroport international Brasov-Ghimbav, care va avea o suprafata totala de 11.000 mp si va fi construit pe trei niveluri, anunta CJ Brasov.

- Romania este tara castelelor medievale, a bisericilor gotice si a oraselor incantatoare, toate ascunse printre cele mai enigmatice peisaje ale Europei de sud-est. Avand zone geografice precum Muntii Carpati si Marea Neagra, Romania este un loc al padurilor dense si al piscurilor inzapezit, care se potrivesc…

- Romania a cheltuit milioane de euro, poate chiar zeci de milioane, bani europeni, pentru construirea unor centre de informare turistica in care nu calca picior de turist. Mai mult decat atat, unele centre stau inchise chiar daca au angajati si figureaza deschise.

- Industria agentiilor de turism din Romania asteapta scuze din partea ministrului Turismului, Bogdan Trif, pentru declaratiile acestuia facute in conferinta de bilant, potrivit carora "agentiile de turism opun rezistenta si se impotrivesc" garantarii pachetelor turistice si ca aceleasi agentii sunt "smecheri"…

- Peste doua sute de spectatori, multi dintre ei turisti aflati pe litoral, au vizionat duminica seara, pe un ecran gigant amplasat in Piata Ovidiu din municipiul Constanta, filmul documentar "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat si prezentat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES. Documentarul…

- Institutul National de Sanatate Publica a facut o analiza pentru a vedea in ce punct se situeaza Romania in ceea ce priveste rata de vaccinare, transmite Digi24.ro. E vorba de o cercetare ce a inclus aproape 15.000 de copii nascuti in iulie 2016. Datele arata ca 20 dintre ei nu au primit nici macar…