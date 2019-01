Stiri pe aceeasi tema

- INVITATIE… Ziua Culturii Nationale va fi sarbatorita marti, 15 ianuarie, ora 14:00, la Muzeul „Vasile Parvan” din Barlad printr-un dublu eveniment cultural. Este vorba despre conferinta „Cariera Luceafarului in lirica eminesciana”, sustinuta de Luigi Bambulea, cercetator stiintific la Muzeul National…

- Gala Tinerilor Scriitori – Cartea de poezie a anului 2018 si un concert al trupei Firma sunt atractiile principale ale evenimentelor pe care Radio Romania Cultural le organizeaza si le transmite pe 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale. Incepand cu ora 16:00, se va transmite in direct Gala Tinerilor…

- Trei universitati din Romania si un institut teologic pun lacatul pe porti. Mai exact, presedintele a semnat decretele pentru promulgarea legilor privind desfiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti, Universitatii "George Baritiu" din Brasov, a Universitatii "Mihai Eminescu"…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 19 decembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind desfiintarea Universitatii Financiar Bancare din municipiul Bucuresti PL x 67 26.02.2018 ; Decret pentru promulgarea Legii privind desfiintarea Universitatii "George…

- București, 16 noiembrie 2018 – Veolia Romania, parte a grupului Veolia, expert global in gestionarea optimizata a resurselor, inaugureaza astazi, la Muzeul Național de Istorie Naturala ,,Grigore Antipa”, o instalație interactiva menita sa atraga atenția asupra impactului plasticului in ecosistemele…

- Cristian Simionescu s-a nascut pe 21 iulie 1939, in comuna Hlipiceni, județul Botosani, ca fiu al invațatorilor Ion și Profira Simionescu. Dupa absolvirea școlii primare in comuna natala a urmat cursurile Liceului Național din Iași, cu excepția ultimei clase, pe care a absolvit-o in 1956 la Liceul…

- Expozitia "Povesti in Rama. Ipostaze ale nemuririi in 3 basme romanesti", semnata de Stefana Marmureanu, va fi vernisata pe 8 octombrie la Muzeul National al Literaturii Romane, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis AGERPRES. Salile muzeului vor gazdui desene realizate in tehnica mixta,…

- Miercuri, 17 octombrie 2018, a avut loc penultimul concert al turneului Orchestra Unirea leaga orasele Unirii in Sala "Auditorium" a Muzeului National de Arta din Bucuresti. Orchestra Unirea, impreuna cu solistii Diana Jipa vioara si Stefan Doniga pian au oferit timp de doua ore publicului bucurestean…