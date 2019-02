Stiri pe aceeasi tema

- Marile aglomerari urbane, care produc cantitați impresionante de deșeuri, neglijența oamenilor, depozitarea necorespunzatoare a gunoaielor și indiferența autoritaților creeaza in permanența condiții prielnice apariției și dezvoltarii tuturor formelor de daunatori. In lipsa unor masuri imediate și corespunzatoare,…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul Primariei Timișoara, momentul in care firma care a caștigat licitația privind salubrizarea stradala, SC Bartner Servicii Ecologice SRL, se va apuca de treaba. Potrivit primarului Timișoarei, acest lucru se va intampla,…

- Garda de Coasta a atribuit un contract prin licitatie pentru achizitia de hrana pentru cainii de serviciu. Contractul a fost atribuit la data de 14 ianuarie 2019 si are ca obiect furnizarea de hrana uscata pentru cainii de serviciu, categoria adulti si juniori, furnizorul avand obligatia asigurarii…

- Domeniul schiabil din Romania numara 187 de partii omologate, dintre care toate companiile private au in administrare 85 de kilometri de partii, din domeniul schiabil in timp ce autoritatile locale au pe pana 77 de kilometri. In 2018, compania Ski Surianu care administreaza circa 11 kilometri de partii…

- Un puternic incendiu a izbucnit, sambata, la o fabrica specializata in producerea de articole din inox, situata pe Strada Carpati din municipiul Reghin, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Firma timsoreana producatoare de imprimante 3D, Symme3D, se alatura unui consortiu european pentru a lansa un proiect de dezvoltare a unor bio-imprimante 3D pentru a crea componente de organe umane care sa-i ajute pe bolnavii de cancer si in special pe cei care sufera de disfuncții pancreatice. Proiectul…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral cauta o firma specializata care va asigura asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor din cadrul proiectului "Reducerea eroziunii costiere faza II 2014 2020 ldquo;. In acest sens, va fi organizata o procedura publica pentru atribuirea contractului…

- ♦ OMV Petrom, companie controlata de austriecii de la OMV, si Romgaz, firma in care statul roman, prin Ministerul Energiei, produc anual circa 95% din cantitatile extrase din Romania, dupa cum arata datele furnizate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) ♦ Care sunt celelalte companii care…