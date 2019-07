De ce să alegi o cremă de protecție solară cu minerale în locul celei clasice Loțiunile de protecție solara sunt de doua tipuri – cu filtre de protecție chimice și cu filtre de protecție „fizice”. Cele pe care le vezi de obicei in magazine se regasesc in prima categorie. Loțiunile SPF chimice sunt facute din ingrediente sintetice, care se abdorb in piele și care, la randul lor, absorb razele ultraviolete daunatoare și le transforma in caldura. La pol opus se afla loțiunile minerale, care acționeaza precum o bariera fizica in calea soarelui. Cremele de protecție solara cu minerale folosesc fie dioxid de titan, fie oxid de zinc, pentru a crea o pelicula protectoare la nivelul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

