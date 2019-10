De ce să ADOPȚI un CÂINE! Poveste despre Kola Kariola și adopția care ne-a schimbat viața In timp ce buzunarele celor care vand caini sunt umplute de oamenii ce-și doresc un caine de rasa, buzunarele celor care salveaza se golesc pe zi ce trece. Refuzam cand ni se spune sa adoptam un caine, considerand ca știm noi mai bine. Deși nu avem de unde ști și poate nu e vina noastra ca li se permite unora sa profite de aceste vieți firave, cumva trebuie sa ne interesam inainte, sa verificam, sa cautam informații și, daca suntem pregatiți sa dam bani pentru un caine, sa dam atat cat valoreaza el, unor oameni responsabili. Bineințeles, daca nu suntem interesați de o anumita rasa,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

