Stiri pe aceeasi tema

- Jurgen Klopp (52 de ani), managerul lui Liverpool, este pregatit pentru duelul cu Napoli din cadrul grupelor Ligii Campionilor și a oferit niște declarații surprinzatoare, inaintea partidei din aceasta seara, programata la ora 22:00, pe Stadionul San Paolo din Napoli. Jurgen Klopp a adus pe „Anfield”…

- Audițiile celui mai iubit show culinar ofera o singura șansa de a impresiona jurații, motiv pentru care o parte dintre ei iși iau misiunea in serios. Printre preparatele controversate ce iși vor face apariția de sub cloșuri in sezonul 7 se numara supa de bere cu branza, supa de iaurt, desertul…

- Poliția Romana nu știe cate persoane au facut, in ultima perioada, apeluri false la 112 și nici cate amenzi au fost acordate in acest sens. Intr-un raspuns trimis Digi24.ro, reprezentanții Poliției susțin ca nu dețin aceste date statistice și ca nu sunt obligați sa incerce sa afle raspunsul la aceasta…

- Dupa cum știi, liliecii se folosesc de ecolocație pentru a se orienta în spațiu. Ei bine, potrivit unui nou studiu, și oamenii pot învața sa foloseasca acest simț de baza al liliecilor.

- Majoritatea oamenilor evita sa puna presiune pe ei insisi pentru a nu se trezi in situatia neplacuta de a nu face fata stresului, dar si pentru ca nu vor sa isi asume responsabilitatea pentru pornirea si ducerea la bun sfarsit a unui proiect. In realitate, putin stres este de dorit in ceea ce facem,…

- Simona Halep a declarat, sambata, ca la finalul meciului cu Serena Williams, cand a realizat ca a castigat turneul de la Wimbledon, i s-au inmuiat picioarele si nu a stiut cum sa reactioneze.

- …ploile nu dureaza la nesfarsit, noptile nu sunt infinite și exista lucruri care trebuie sa isi urmeze cursul fara ca tu sa poti interveni. Te lovesti de probleme pe care nu le meriti, dar le poti lua ca pe provocari si lectii ce te schimba. …oamenii dragi mai si mint, mai si ranesc,…

- Un apartament lipsit de plante pare un apartament gol. Sigur, sunt variantele artificiale ale plantelor reale cu care sa pacalești ochiul dar tot nu e același lucru. Daca ești genul de om caruia ii e lene sa ude plantele sau pur și simplu uita, sau ai avut o mulțime de ghinioane iar plantele pe care...…