In sudul Romaniei, pesta porcina africana nu are leac. In urma cu doar cateva zeci de ore a fost confirmat un nou focar, in satul Amara, comuna Balta Alba din judetul Buzau si altul in satul Slobozia Mandra din Teleorman. Sfarsitul razboiului total pe care autoritatile il poarta de aproape o jumatate de an impotriva PPA e departe de a se incheia, potrivit Gandul.