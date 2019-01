Acum, principala sursa de venit pentru o primarie mare este impozitul pe venit. In ultimii doi ani, 41,7% din impozitul pe venit ramanea in bugetul fiecarei primarii. Problema a fost ca in 2018, odata cu scaderea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10%, alocarea de 41,7% din impozitul pe venit a devenit insuficienta, iar primariilor le-au mai fost alocate niște compensari pentru a putea sa funcționeze, a declarat pentru G4Media.ro Robert Negoița (PSD), președintele Asociației Municipiilor din Romania. ”Ar fi fost nevoie ca alocarea catre primarii sa fie de 66,8% din impozitul pe venit ca…