De ce s-au retras peste 1.000 de presedinti de sectii de votare inainte de referendum

Ora de iarna 2018: Cand va trebui sa ne dam ceasurile cu o ora inapoi

La finalul acestei luni trecem la ora de iarna, moment in care va trebui sa dam ceasurile inapoi cu o ora. Data stabilita pentru intrarea in vigoare a orei de iarna in Romania pica in ultima noapte de duminica spre luni din octombrie [citeste mai departe]