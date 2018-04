De ce s-au despărțit Channing Tatum și Jenna Dewan? Vestea desparțirii lor a luat prin surprindere Hollywoodul! Cele doua staruri hollywoodiene pareau ca au o relație solida și un mariaj trainic, care va trece bariera timpului. foto: arhiva S-au desparțit dupa 9 ani de mariaj Au anunțat, in cel mai draguț mod posibil, ca se despart și ca nu fac din asta un razboi. Ba mai mult, au spus vadit ca nicio terța persoana nu a contribuit la decizia lor, așa ca tabloidele pot incheia cautarile unui amant / unei amante inainte sa le inceapa. Totuși, ce a dus la aceasta desparțire? Unii spun ca relația lor amoroasa s-ar fi transformat intr-una platonica,… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Actorii Channing Tatum și Jenna Dewan au decis sa se desparta dupa un mariaj de 9 ani. Vestea a fost data pe rețelele de socializare și a intristat profund fanii care nu se așteptau la o astfel de decizie radicala. Anunțul iminentului divorț a fost postat simultan de cei doi indragiți actori pe social…

- O veste trista a șocat in aceasta dimineața. Un cuplu celebru de la Hollywood a decis sa se desparta, dupa un mariaj de aproape noua ani. Channing Tatum și Jenna Dewan au postat un mesaj pe rețelele de socializare, in care le impartașește fanilor vestea. „Hei lume! Deci … Avem ceva ce am vrea sa […]…

- "Cu afectiune, am ales sa ne despartim. Am fost atat de indragostiti in urma cu multi ani si am avut o calatorie magica impreuna. Absolut nimic nu s-a schimbat in legatura cu cat de mult ne iubim, dar dragostea este o aventura frumoasa care ne duce, pentru moment, pe alte cai”, este mesajul facut…

- Un alt cuplu celebru de la Hollywood s-a destramat! Starurile din „Step Up” au anunțat, prin postari pe rețelele de socializare, ca au decis sa puna punct relației lor amoroase. Au facut-o printr-un anunț candid, in care au vorbit despre iubirea ce inca și-o poarta, dar și despre faptul ca nicio terța…

- Despartire neasteptata la Hollywood! Actorii Channing Tatum si Jenna Dewan au anuntat, printr-un mesaj publicat online, ca se despart dupa opt ani de mariaj, scrie NEWS.RO.Citeste si: Dan Diaconescu, surpriza DE PROPORTII pentru Klaus Iohannis: Ce PLAN ar avea celebrul om de televiziune, dupa…

- Actorii Channing Tatum si Jenna Dewan s-au desparțit dupa opt ani de mariaj. Cei doi au confirmat zvonurile, printr-un mesaj transmis celor care ii cunosc. Aceștia au impreuna o fetița. „Cu afectiune, am ales sa ne despartim. Am fost atat de indragostiti in urma cu multi ani si am avut o calatorie magica…

- Cuplul Channing Tatum – Jenna Dewan parea unul dintre cele mai sudate de la Hollywood. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare de la ”Step Up” și, dupa ce au dansat incredibil de bine in fața camerelor de filmat, s-au gandit sa danseze și in viața reala. Magia a disparut insa dupa 8 ani de casnicie.…

- Actorii Channing Tatum si Jenna Dewan au anuntat, printr-un mesaj publicat online, ca se despart dupa opt ani de mariaj. "Cu afectiune, am ales sa ne despartim. Am fost atat de indragostiti in urma cu multi ani si am avut o calatorie magica impreuna.

- Celebrul actor Channing Tatum, cunoscut pentru rolurile pe care le-a interpretat in producții de succes ca ”She's the Man”, ”G.I Joe: The Rise of Cobra” sau ”Dear John”, s-a desparțit de soția lui, Jenna Dewan, dupa o casnicie de aproape noua ani de zile.

- Candidatul de centru-stanga Carlos Alvarado a castigat detasat al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Costa Rica, intrunind 60,66% din voturi, potrivit rezultatelor anuntate oficial duminica seara dupa numararea a peste 90% din voturi, transmite AFP. Acest fost ministru al Muncii, in varsta…

- 68 de oameni au murit intr-o sectie de politie din Venezuela, in timpul unei revolte a detinutilor. Vestea a provocat furie printre rudele acestora, care au incercat sa patrunda in centrul de detentie, scrie digi24.ro.

- Suporterii din Romania sunt in doliu. Din nefericire, inca o legenda a fotbalului romanesc a parasit aceasta lume in Postul Paștelui. Potrivit tradiției, persoanele care mor in aceasta perioada ajung direct in Rai. Vestea morții fostului sportiv a cazut ca un trasnet asupra familiei și a celor care…

- Gica Hagi pare decis sa plece din Liga 1 la finalul acestui sezon, deși mai mulți oameni, printre care și Ionuț Lupescu, au declarat ca vor sa-l intoarca din drum. Șansele ca "Regele" sa plece sunt foarte mari, iar cel pe mana caruia vrea sa lase echipa este Costel Galca. Foști colegi…

- Dupa zece ani petrecuți impreuna, Alessandra Ambrosio și Jamie Mazur au decis sa puna punct relației lor, informeaza presa internaționala! Tablou de familie. Alessandra Ambrosio, iubitul ei, Jamie Mazur, Anja Louise Ambrosio Mazur și Noah Phoenix Ambrosio Mazur Formau unul dintre cele mai frumoase și…

- Un fost vicepreședinte din Iran, Rahim Mashaei, a fost arestat. In momentul de fața nu se știe cu exactitate de ce a fost arestat Rahim Mashaei. Vestea vine la doar cateva zile dupa ce un alt...

- Actorul de comedie Eddie Murphy, in varsta de 56 de ani, il va juca pe fratele lui Arnold Schwarzenegger si Danny DeVito in filmul „Tripleții”. Vestea a fost confirmata de insuși Schwarzenegger la festivalul SXSW din Austin, Texas. Fostul guvernator anunțase planurile pentru un sequel al filmului, sub…

- Vestea ca artista de muzica populara Cristina Fulgusin Mateias a incetat din viata i-a ingrozit pe toti cei care au cunoscut-o. Una dintre cele mai afectate persoane este Silvana Riciu, care i-a fost o buna prietena si colega artistei.

- Tanarul din Tismana, acuzat ca și-ar fi mutat iubita la volan, in urma unui accident rutier soldat cu decesul acesteia, pentru a scapa de pușcarie, ar putea afla verdictul instanței in aceasta saptamana. Sergiu Adrian Geagu este judecat de la sfarșitul anului 2016 pentru ucidere din culpa,…

- Lionel Messi (30 de ani) nu va face parte din lotul Barcelonei pentru meciul cu Malaga, din etapa a 28-a a La Liga, a anuntat, sambata dimineata, clubul catalan. Convocat de Luis Enrique pentru partida cu ultima calsata din campionatul spaniol, superstarul argentinian s-a antrenat…

- O știre cu adevarat șocanta a circulat in cursul zilei de luni pe rețelele de socializare. Este vorba despre un fake news cu titlul TRAGEDIE! IONELA PRODAN S-A STINS DIN VIAȚA PE MASA DE OPERAȚIE LA VARSTA DE 70 DE ANI”. Pe fondul problemelor de sanatate ale artistei, știrea s-a viralizat in mediul…

- Nu se intampla foarte des sa putem patrunde cu adevarat in izolatul stat condus de Kim Jong-un. Acum, insa, lumea are șansa sa vada ceva ce oficialii din Coreea de Nord ar fi vrut sa ascunda cu siguranța. Programul nuclear care a pus mapamondul in alerta maxima se confrunta cu un pericol complet neașteptat.…

- Nico recunoaste ca a fost una dintre cele mai geloase artiste din showbiz! Vedeta a povestit cum facea diferite "crize" atunci cand fetele il priveau pe Laurentiu. Vestea buna este ca totul a fost in trecut, iar acum nu mai gandeste deloc asa.

- Veste excelenta pentru numeroși angajați din Romania! Guvernul a promis creșteri salariale uriașe, in unele cazuri chiar și de peste 100%! Cand va intra in vigoare schimbarea și pentru cine se aplica?

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Un nou episod din triunghiul amoros Kamara-Oana-Madalina iese la iveala. Dupa numeroase intrigi și amanunte picante dezvaluite, dar și dupa repetate apariții la TV ale lui Kamara și ale soției sale, Oana , se pare ca s-a facut lumina in povestea de iubire, iar cea care a avut de pierdut cel mai mult…

- Soția lui Dan Deneș de la Fly Project a nascut un baiețel perfect sanatos. Anunțul a fost facut pe contul de socializare, in urma cu puțin timp. Dan Denes si Raluca au pregatit din timp camera baietelului lor. Vestea cea mare a fost data pe pagina oficiala a trupei „Fly Project”. „Fly Family s-a marit…

- O instanța din Pakistan l-a condamnat pe Imran Ali, de 24 de ani, la patru condamnari la moarte pentru violarea și uciderea unei fete de șase ani luna trecuta, scrie BBC News. Cazul lui Zainab Ansari, fetița a carui corp a fost gasit intr-o groapa de gunoi in orașul pakistanez Kasur, la sud de Lahore,…

- Simona Halep - "CiCi" Bellis este al treilea duel din cursa romancei pentru recapatarea numarului unu mondial. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro de la ora 16:00, 'sfertul' turneului Premier 5 de la Doha. Capitolul unu al povestii 'Simonike' continua la Doha:…

- O noua desparțire zguduie Hollywoodul! La doar doi ani de la nunta privata, Jennifer Aniston și Justin Theroux au decis sa mearga pe drumuri separate in viața. Vestea vine ca un șoc pentru fanii celor doi mari actori, care credeau ca mariajul lor este unul inchegat și fericit! Divorțeaza la doi ani…

- Vestea ca a fost condamnat la inchisoare cu executare de catre judecatori pare sa nu il fi luat prin surprindere pe fiul unui agent al Politiei Locale Targu Jiu, care, miercuri, cand ar fi trebuit sa mearga la inchisoare...

- Recent, pe retelele de socializare circula vestea ca Irina Loghin s-ar fi stins din viata. Un site de la noi a raspandit vestea ca artista de muzica populara ar fi trecut in nefiinta, in timp ce se afla intr-un turneu in Statele Unite.

- A fost unul dintre cei mai tari lautari din Romania, a avut sute de spectacole, a cantat cu ”spuma” lautarilor! Vestea a cazut ca un trasnet, George Pascu a decedat vineri! Avea 58 de ani! A

- Sistemul imunitar si nu mostenirea genetica ar reprezenta factorul-cheie in preventia cancerului, conform unui studiu publicat in cea mai recenta editie a jurnalului Proceedings of the National Academy of Sciences, citat de Press Association, scrie digi24.ro.

- Remaniere totala in lotul de jucatori al formatiei Dacia Chisinau! Clubul s-a despartit in aceasta iarna de toti stranieri, iar dintre fotbalisti experimentati au ramas doar portarul Cristian Avram si fundasul Denis Ilescu.

- Veste mare in showbizul romanesc. Adelina Pestritu a dat vestea cea mare, pe care toti fanii sai o asteptau. Frumoasa bruneta a anuntat ca este insarcinata in 3 luni chiar in ziua in care a implinit 31 de ani. Implinirea varstei de 31 de ani i-a adus Adelinei Pestritu cel mai frumos cadou, un copil.…

- A Alina nu a mai putut continua! Luni, ea a anuntat ca nu poate concura, pentru ca accidentarea survenita cu o zi inainte este mai grava decit a crezut. Vestea i-a intristat pe colegii ei, care-si pusesera sperante in Alina.A A

- Recent s-a vehiculat ca fiica cea mica a presedintelui rus Vladimir Putin a fost inselata de Kirill Shamalov. Vestea a aparut dupa ce s-a zvonit ca magnatul ar avea legaturi cu o vedeta a lumii mondene, Zhanna Volkova, relateaza The Sun.

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata, astazi, la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Vestea decesului a picat ca un trasnet pentru toți romanii, iar tristețea ca țara noastra…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook, ca a aflat cu tristete vestea privind moartea senatorului UDMR Verestoy Attila. "Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata…

- Ciprioții de la 24sports au preluat informațiile GSP.ro despre evoluția suspecta a lui Aris Limassol din amicalul contra lui Dinamo, pierdut cu scorul de 0-5. Ieri, reporterii GSP prezenți la amical au semnal evenimente neobișnuite. Doua persoane suspecte dadeau indicații portarului lui Aris. Vezi filmul…

- Laura Cosoi, mesaj pentru mama ei de ziua acesteia. Vedeta a postat pe contul de socializare o fotografie, in care apare alaturi de cea care i-a dat viața. Laura Cosoi și mama ei se ințeleg de minune și petrec foarte des timpul impreuna. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant celei care i-a dat viața.…

- Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit la doar 46 de ani. Vestea a fost data de un purtator de cuvant al familiei ei. Acesta a transmis doar ca decesul a survenit, luni, la Londra, scrie The Associated Press. Vom reveni cu amanunte Post-ul Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries,…

- Beyonce de Romania a trecut prin momente dificile dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Insa, blondina a facut analize, care i-au aratat ca este sanatoasa. Fosta iubita a lui Guta are o stare foarte buna de spirit si se bucura de momentele petrecute alaturi de fiica sa.

- Vestea ca un polițist din orașul lor a fost acuzat și arestat pentru pedofi lie a șocat locuitorii din orașul Magurele, județul Ilfov. Eugen Stan, agentul de la Rutiera, reținut pentru molestarea a doi copii, are un frate geaman, informeaza EVZ

- Ordinea – se pare ca lucrurile care nu sint așezate la locul lor ne obosesc și ne irita. Vestea buna este ca ordinea poate fi pastrata cu un minim de efort zilnic, astfel ca pantofii, hainele, cosmeticele sa nu mai stea impraștiate prin casa, ci așezate la locul lor, dupa fiecare intrebuințare. Mirosul…