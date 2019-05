De ce s-a prăbușit lanțul de restaurante al lui Jamie Oliver Grupul, care include lanțul italian Jamie, Barbecoa și Fifteen, a fost redus de la 25 de restaurante la trei. Dispariția restaurantelor face parte dintr-o tendința mai larga, potrivit statisticilor firmei de date CGA. Lanțurile au inregistrat o scadere cu 1,1% a numarului de restaurante in anul incheiat in martie, o scadere mai accentuata decat scaderea de 0,1% inregistrata din decembrie pana in decembrie, care a fost prima scadere intr-un deceniu. Politici politice și economice "tulburi" care afecteaza cheltuielile de consum Politici politice și economice "tulburi" care afecteaza cheltuielile de consum Kate Nicholls, directorul executiv al organismului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

