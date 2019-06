Stiri pe aceeasi tema

- Candva un mare fan al escapadelor la munte, Anna Lesko s-a reorientat de cațiva ani și alege exclusiv țarile calde, chiar și iarna. Un accident și intalnirea cu o salbaticiune au facut-o sa-și schimbe radical preferințele. Anna Lesko a avut parte de doua experiențe teribile la munte. Aflata la schi…

- In curand, in orașul Cornești va fi amenajata o alee destinata tinerilor, aceasta fiind construita grație proiectului "Odihna pe aleea tineretului", elaborat de Grupul de Inițitiva Locala ”Fulger” și finanțat de Fundația Comunitara Ungheni (FCU). ”Candva, pe acel loc (in scuarul din centrul orașului…

- Locuitorii cartierului Ungheni Vale din municipiul Ungheni nu vor mai parcurge distanțe mari pentru a-și duce copiii la gradinița. In scurt timp, primaria va demara implementarea proiectului „Condiții mai bune pentru copiii de varsta preșcolara din cartierul Ungheni Vale”, care prevede redeschiderea…

- Constructorul auto japonez Nissan a platit, intre 2004 si 2015, taxele de scolarizare la Universitatea Stanford pentru toti cei patru copii ai fostului presedinte Carlos Ghosn, au declarat marti pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar. Acest avantaj neobisnuit a fost inclus in…

- La 83 de ani fara doua luni, Ion Laceanu ramane cel mai in etate solist de muzica populara in activitate. Și unul dintre cei mai modești. Deși are un palmares de invidiat, n-are mofturi și “vedetisme”. Artistul, rapsodul de protocol cu care se mandrea guvernul comunist - a cantat pentru trei președinți…

- Așa cum sunt toate mezelurile, Șunca de Praga este un aliment procesat. Nu discutam de o bucata de șunca așa cum a lasat-o mama natura ci de o bucata formata din…bucațele de toate felurile și soiurile. Un produs dezechilibrat nutrițional, plin de sare, E-uri, carne dezosata mecanic, potențiatori de…