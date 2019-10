Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce reprezentantii Centrului de Resurse Juridice au prezentat conditiile improrii in care sunt ingrijiti bolnavii internati la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Municipal Sighetu Marmatiei, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut luni, 9 septembrie, o vizita la unitatea medicala. Concluzia vizitei…

- Conform informatiilor furnizate de BCU Iasi, acest lucru a fost realizat la propunerea lui Titu Maiorescu, dupa ce a depus juramantul in Aula Universitatii din Iasi, in fata rectorului Stefan Micle. Acesta din urma era sotul Veronicai Micle, care a ramas cunoscuta si pentru relatia pe care a avut-o…

- Teoria haosului sau teoria sistemelor complexe descrie comportamentul anumitor sisteme dinamice neliniare, care prezinta fenomenul de instabilitate numit sensibilitate fata de conditiile initiale, motiv pentru care comportamentul lor pe termen relativ lung este imprevizibil, adica aparent haotic.

- Un nou studiu realizat pe baza rocilor formate in urma cu miliarde de ani sugereaza ca miscarea placilor tectonice a evoluat in ultimii 2,5 miliarde de ani. Concluzia contravine studiilor anterioare potrivit carora ar fi inceput cu doar 700 de milioane de ani in urma.Noul calendar are efect…

- Ministrii afacerilor externe si de interne din UE s-au reunit mai devreme la Paris pentru a discuta problemele legate de imigratie si securitate. "Concluzia intalnirii de dimineata este ca, in principiu, 14 state membre, in acest stadiu, si-au exprimat acordul fata de documentul franco-german",…

- Un istoric din Ramnicu Valcea are o teorie privind sursa de inspiratie a lui Mihai Eminescu pentru descrierea „Bataliei de la Rovine” in Scrisoarea a III-a. Prof. dr. Dumitru Lazar mentioneaza in acest sens prima istorie universala in limba romana, scrisa in secolul al XVIII-lea intr-o manastire valceana.

- Au fost 14 ore de foc la Manastirea Ramet din Alba. Atat a durat pana cand pompierii au reusit sa opreasca focul care risca sa curprinda intregul asezamant ortodox, unul dintre cele mai vechi din Transilvania.

- Vechile retete ale Transilvaniei, reinterpretate de bucatari din Brasov si Sibiu Lansarea cartii de retete din Transilvania, „Bucate de prin sate”, va avea loc astazi, in Sura Alba de la Viscri 32 in deschiderea festivalului de gastronomie la sat Imbold Nativ. Ea aduna povesti,…