De ce romanii prefera mai degraba sfatul vecinului decat al bancherului

- Cu 55% din populație supra-ponderala, Romania se situeaza sub media europeana, dar ”recuperam” rapid. Incidenta obezitații crește mai rapid la noi decat in zona Europei de Est, fiind cu 14% mai mare decat in 1990, potrivit studiului Nielsen. Money.ro a lansat o serie de articole despre evitarea și tratarea…

- Mitingul Diasporei, din 10 august, a fost anunțat pe rețelele de socializare in urma cu doua luni, moment din care romanii din strainatate s-au mobilizat pe rețelele de socializare, iar in ultimele zile coloane de mașini dinspre Europa au intrat in țara prin vamile Borș și Nadlac cu destinația București.…

- Persoanele care pleaca din Romania și Bulgaria cu destinația Italia folosesc diferite mijloace de transport care circula ilegal in Europa. Majoritatea acestor vehicule sunt inregistrate in Bulgaria.

- Capitala Portugaliei este una dintre cele mai populare destinatii turistice din lume, dar daca vii din Romania si te plimbi pe strazile din Lisabona, s-ar putea sa te simti ca acasa. Iata asemanarile si deosebirile dintre capitala lusitana, aflata la aproape 4.000 kilometri distanta, si București. Lisabona…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) a realizat un studiu de tip Omnibus, in perioada 23 iunie – 1 iulie, pentru urmarirea tendintelor politice si sociale din Romania. Mai jos pot fi consultate rezultatele defalcate pe sexe, grupe de varsta, nivel de studii si activitatea in campul muncii.…