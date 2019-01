De ce ”răstoarnă” Iohannis România. Chirieac, scor devastator Bogdan Chirieac a afirmat: ”Strategia de campanie curajoasa și interesanta a dlui președinte Iohannis este ca, de acum doua saptamani, sa incalce in fiecare zi legea și Constituția, orice! La vedere! Tocmai pentru a provoca o reacție. De ce face asta? Ca sa atraga zona ultraviolet de hashtag, o zona foarte agresiva, de 5%, pe aceia ii vrea inapoi la domnia sa și de acolo sa-și reia campania. Adversarul sau, astazi cand vorbim, e Dacian Cioloș, nimeni altcineva!”. ”Prin aceasta atitudine, probabil ca dl Iohannis dorește sa-și atraga cei 5% cu care sa porneasca - n.r. campania, dar iși… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

