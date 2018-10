Stiri pe aceeasi tema

- De azi, intra in vigoare un amendament constitutional prin care oamenilor strazii din Ungaria li se interzice sa locuiasca in spatiile publice, riscand inchisoarea. Cei prinsi dormind pe strada vor primi mai intai un avertisment, iar in caz de recidiva vor fi trimisi la inchisoare sau inrolati in programe…

- Oamenii fara adapost nu mai au voie sa doarma pe strada, ci trebuie sa mearga in adaposturi. Executivul condus de Viktor Orban a modificat constituția, iar reglementarile au intrat in vigoare luni. Astfel, cei care nu respecta legea, risca sa ajunga in inchisoare. Oamenii legii vor fi cei care ii vor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat luni, pentru Agerpres, ca prezenta scazuta la referendum s-ar putea datora faptului ca majoritatea oamenilor nu a simtit ca exista o problema urgenta care trebuie rezolvata prin amendarea Constitutiei, adaugand ca nu trebuie

- Alegerile europarlamentare de anul viitor trebuie sa aduca o schimbare in politica Uniunii Europene, precum si o schimbare a 'elitelor' care conduc blocul comunitar, a declarat premierul ungar Viktor Orban, intr-un interviu acordat postului de radio Kossuth, preluat vineri de agentiile MTI si…

- Cetatenii care locuiesc in cartierul Craiovita Noua, din Craiova, cer sprijinul autoritatilor, deoarece oamenii strazii si-au facut adapost langa tomberoane, unde si-au adus canapele si scaune, iar zona a devenit periculoasa, acestia consumand alcool si fiind violenti.

- Romanii sunt un popor iubitor de carne, spune medicul nutriționist Mihaela Bilic, iar asta nu este ceva rau, contrar miturilor care se vehiculeaza. Bineințeles, daca nu exageram cu cantitatea! „Am ajuns intr-o situație absurda, in care le recomandam oamenilor sa manance de cinci ori pe zi, in condițiile…