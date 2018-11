De ce Prințul Charles și fiul său William nu au voie să călătorească cu același avion Prințul Charles și fiul sau mai mare, Prințul William, nu au voie sa calatoreasca cu același avion. Mai mult, nici Prințul George nu ar avea voie sa urce in același avion cu tatal sau, dar in ultimii ani regina Elisabeta a II-a a mai relaxat puțin regulile. Potrivit tradiției regale, Prințul Charles și Prințul William nu ar trebui sa urce impreuna in același avion. Iar motivul este unul trist: daca avionul s-a prabuși, monarhia ar pierde doi moștenitori ai tronului in același timp. Regula neoficiala ar trebui sa se aplice și in cazul lui William și al fiului sau in varsta de cinci ani, George,… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și soția sa, Meghan, au vizitat o cafenea din Wellington, Noua Zeelanda, in timpul turneului regal, moment in care au cunoscut-o pe Lucia Kennedy. Prințul a fost atat de impresionat de tanara, incat i-a oferit un loc de munca. Norocoasei studente i s-a oferit o oportunitate incredibila…

- Pasta World Championship by Barilla ce s-a desfașurat la Milano intre 24 și 25 octombrie a fost caștigat de o femeie. 17 concurenți au incercat sa obțina titlul de Master of Pasta, insa acesta a fost obținut de reprezentanta Statelor Unite, Carolina Diaz. Intr-o locație istorica, la Pelota, in unul…

- Cele mai bune țari in care poți trai și lucra sunt in acest an Singapore, Noua Zeelanda, Germania, Canada și Bahrain, arata un studiu realizat de banca de investiții HSBC, care puncteaza țarile in funcție de dezvoltarea economica, experiențele pe care le ofera și viața de familie, scrie Mediafax.Topul…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca au participat vineri, 7 septembrie, la ceremonia arborarii drapelelor și intonarii imnurilor țarilor NATO la Comandamentul Multinațional de Divizie Sud-Est. Ceremonia a avut loc in semn de apreciere…

- LG Electronics (LG) prezinta soluțiile LG ThinQ la IFA 2018, punându-și în valoare inovațiile și viziunea în cadrul cunoscutului târg de la Berlin, între 31 august și 5 septembrie. LG va pune accent pe modul în care soluțiile sale avansate LG ThinQ sunt create…

- Retailerul japonez Miniso a inaugurat, pe 1 septembrie, primul sau magazin din Romania. Compania, specializata in retailul de produse pentru casa, accesorii si jucarii, infiintata in 2013, are ca obiectiv financiar atingerea unei cifre de afaceri de 100 de miliarde de euro la nivel global si vrea…