Pana la apariția cailor ferate foarte puțini oameni ajunsesera la mai mult de cateva zeci de kilometri de locul natal și transportul era extrem de scump pentru aproape toata lumea. Apoi, industrializarea a dus la crearea primelor locomotive cu aburi care erau cu totul diferite de cele care aveau sa devina celebre in prima parte a secolului XX. In articol puteți afla de ce primele cai ferate au aparut in Marea Britanie, de ce Revoluția Industriala s-a intamplat acolo, dar și cum locomotivele cu abur au existat datorita unui om despre care s-a vorbit prea puțin.