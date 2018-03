De ce platesc romanii dobanzi mai mari decat restul europenilor?

Stiri pe aceeasi tema

- Dobanzile mai mari practicate de bancile din Romania decat cele din statele dezvoltate din Europa au acoperit o inflatie mai mare, de 44% pe 10 ani, fata de 17% in Europa, a declarat, miercuri, Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), la conferinta "Romanian Financial…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, cand a fost 5,37%. In ianuarie, rata anuala a inflatiei a crescut la 4,32%, in crestere fata de decembrie, cand a fost 3,32%, si fata de…

- Ferrari a prezentat la Salonul Auto de la Geneva noul 488 Pista, in cadrul unui amplu eveniment. Supercarul este automobilul ce se mandreste cu titulatura de a fi "modelul cu cel mai puternic motor V8 din istoria Ferrari". Modelul Ferrari Pista este succesorul modelelor 360 Challenge Stradale,…

- Gary Cohn, principalul consilier pe probleme economice al presedintelui Donald Trump, si-a dat demisia. Este cea mai recenta din seria unor demisii importante din echipa presedintelui american. Fost membru al conducerii Goldman Sachs, Cohn nu si-a motivat decizia. Intr-o declaratie…

- ROBOR, rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele, a coborat luni pe piata interbancara la nivelul de 2,08% la trei luni, de la 2,09% vineri, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR la trei luni a revenit aproape de valoarea de la finele…

- Incepand de saptamana viitoare devin functionale primele automate de carduri RATB. Acestea sunt amplasate in statiile RATB de la Gara de Nord, Bucur Obor, Piata Sudului, Piata Unirii si Piata Romana, potrivit Digi24. "Vor fi functionale saptamana care vine. Urmand ca restul sa devina…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), informeaza publicatia Kathimerini. South East Gateway Salonic va plati statului elen 231,92 milioane de euro si in urmatorii…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Amabsadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, s-a dus marti la Parlament, unde a avut o intalnire cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea a inceput in jurul orei 11:00 si a durat aproximativ o ora, avand loc in biroul lui Liviu Dragnea din Camera Deputatilor, conform…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat in cadrul unui interviu ca, in urma unui pariu pe care l-a pus, o "domnisoara draguta" va trebui sa stea in cap daca strategia energetica a Romaniei va fi gata in 2018. Intrebat ce se va intampla, in acest an, cu strategia energetica a Romaniei,…

- Noua din zece bancnote de 10 euro emise in Germania nu sunt niciodata folosite pentru plati ci sunt pastrate in tara si in strainatate, ca depozit, se arata intr-un studiu publicat de Bundesbank (Banca Centrala a Germaniei). Acest nivel sugereaza modul in care bancile si persoanele fizice…

- Banca Nationala a Romaniei ar putea majora de patru sau cinci ori dobanda cheie anul acesta, ajungand la finalul anului la 3%, a declarat, joi, Francois Blogh, director general al BRD-Groupe Societe Generale, intr-o conferinta de presa. "Ne asteptam la posibile cresteri ale dobanzii cheie.…

- Parlamentul European a respins, miercuri, ideea ca la urmatoarele alegeri europarlamentare un anumit numar de eurodeputati sa fie alesi pe liste transnationale, in locul celor nationale, idee sustinuta mai ales de presedintele francez Emmanuel Macron. Plenul PE s-a pronuntat si pentru reducerea…

- Presedintele Comisiei economice a Senatului, liberalul Florin Citu, a anuntat miercuri ca o va invita saptamana viitoare pe Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, sa prezinte in cadrul acestui for ma. "O voi invita pe ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, la Comisia economica, saptamana viitoare.…

- Economia romaneasca este mai senzitiva la dobanzi mari decat la un leu mai slab, iar BNR se afla in mijlocul unei dileme, sustine Iancu Guda, services director, Coface Romania. "Inflatia deja accelereaza spre 5% in prima jumatate a anului curent si avem dobanzi reale negative. Aici vedem Banca…

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Gabriela Firea a anuntat vineri ca vor fi construite doua spitale zonale in Sectoarele 3 si 6, cu aproximativ 300 de paturi. Costurile se ridica la 60 de milioane de euro, iar in cazul in care acestea nu vor putea fi acoperite din bugetul municipalitatii, se va opta pentru un parteneriat public-privat.…

- Ministrul propus pentru Transporturi, Lucian Sova, a declarat luni, ca nu este este de acord ca ar trebui sa viziteze des santierele, asa cum au promis precedesorii sai, pentru ca "minutul unui ministru e prea scump pentru a petrece ore in sir calatorind catre diverse santiere". "Eu apreciez…

- Ministrul britanic al Apararii, Gavin Wiliamson, acuza Federatia Rusa ca incearca sa provoace daune economiei din Regatul Unit prin atacarea unor obiective de infrastructura, actiuni care s-ar putea solda cu "mii de morti". "De ce continua sa fotografieze si sa monitorizeze centrale electrice,…

- PSD il propune ca ministru delegat pentru Mediul de Afaceri pe Radu Oprea, care este trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ionel Arsene, seful CJ Neamt si el vizat de DNA, sustine ca nu stia ca Oprea are probleme penale, dar asta nu reprezinta un punct slab al noului…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si nu a aplicat corect Directiva privind stocurile petroliere (Directiva 2009/119/UE a Consiliului), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Conform…

- Senatorul PNL Florin Citu l-a acuzat, duminica, pe liderul PSD Liviu Dragnea de faptul ca, in 2018, va da "lovitura fatala" economiei si justitiei, el evidentiind cresterea galopanta a preturilor si revenirea inflatiei in 2017. "In 2017, preturile au explodat. Asta inseamna ca desi ati avut…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Facebook face schimbari de cateva ori pe an. Doar uneori vine cu cate o fumigena care umple camera asta digitala de-un fum negru si inecacios. Asa s-a intamplat si acum, cand s-a starnit un fel de panica. Spre final de septembrie scriam despre cum Zuckerberg este un om extrem de cinic. Sta…

- Presedintele prorus in exercitiu, Milos Zeman (foto), se plaseaza in frunte, sambata, in primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha, urmand sa intalneasca in turul doi un rival proeuropean. Este vorba despre Jiri Drahos, cu care Zeman se va confrunta electoral in al doilea tur,…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018. Asta inseamna ca se vor scumpi creditele romanilor. De asemenea, a mai decis majorarea ratei…

- Fostul premier Dacian Ciolo scrie pe pagina sa de Facebook ca, daca oamenii cinstiti nu se vor implica, cei care vor sa ingenuncheze justitia vor legaliza "smecheria". "Daca oamenii cinstiti, care vor sa traiasca fara stresul ca cineva ii inseala, ii fura pe fata sau ii manipuleaza nu se vor…

- Gaura din stratul de ozon s-a micsorat cu 20%, ca urmare a interzicerii la nivel global a chimicalor distrugatoare, arata un studiu al NASA. In raportul publicat saptamana aceasta, oamenii de stiinta arata ca diminuarea a avut loc in timpul lunilor de iarna din 2005 pana in 2016.…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNP) are o viziune optimista privind indicatorii economici in 2018, in vreme ce marii jucatori bancari sunt mult mai prudenti si au, uneori, perspective mai severe, din cauza presiunii dobanzilor si a deprecierii monedei nationale. Diferenta majora dintre cele…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc insemnat de producere a avalanselor la peste 1.800 de metri altitudine, in muntii Bucegi si Fagaras (versantul nordic), fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde zapada masura marti 122 de centimetri, potrivit Centrului Meteorologic Transilvania-Sud.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am lansat…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala americana Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA. Mihai Alexandru Isvanca…

- Plata in acelasi cont unic a contributiilor sociale, precum si a impozitului pe profit, venit sau dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitati va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018. "Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta care…

- Premierul Mariano Rajoy a semnat un acord cu reprezentantii sindicatelor si companiilor privind majorarea salariului minim in Spania cu 19% in urmatorii patru ani. Salariul minim in Spania va creste cu 4% in 2018, pana la 736 de euro (872 de dolari) pe luna, de la 707 de euro in prezent. In…

- Ministerul Transporturilor a aprobat si transmis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru Magistrala 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, cu o valoare totala a proiectului de circa 1,392 miliarde de euro. "Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Autoritatile vor sa remunereze personalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) cu o cota din incasari si este posibil sa se ajunga in zona de fortare a textului legii sau la abuzuri, sustine Dan Badin, partener coordonator servicii fiscale si juridice la Deloitte Romania. "Propunerea…

- Senatorii au decis, miercuri, sa amane dezbaterea proiectului de lege privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea participa la sedinta plenului reunit. La sedinta comuna din Parlament este dezbatut bugetul pentru anul 2018. Senatul a decis…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, luni, la Parlament, ca va avea o discutie cu conducerea Camerei Deputatilor in privinta calendarului de adoptare a OUG de modificare a Codului Fiscal, iar daca nu se fac corectiile in Parlament, Guvernul va adopta o noua ordonanta de urgenta. Intrebat de…

- ROBOR la 3 luni - indicele in functie de care se calculeaza dobanzile celor mai multe credite in lei - a scazut la nivelul de 2,10%, cel mai mic din ultima luna, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) la 3 luni este indicatorul principal…

- Ministrul Turismului Mircea Dobre revine si anunta ca are bugetate tichete de vacanta pentru toti angajatii din sistemul bugetar, dupa data de 1 ianuarie. In urma cu doar cateva zile, Dobre declarase ca pana in aprilie "toti cetatenii" vor primi aceste tichete. Intre timp, lucrurile par sa se fi lamurit.…

- Deputatul ALDE Varujan Vosganian a comentat joi, dupa ce bugetul SRI pe 2018 a fost majorat cu peste 13%, ca ar trebui "demontata zvonistica" potrivit careia politicienii dau bani in exces Serviciului "ca sa-si negocieze linistea". Comisiile din Parlament au aprobat joi, fara niciun vot impotriva,…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…